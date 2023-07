La experiencia de una mendocina en México: "Soporté que clientes me besaran hasta las manos"

En la entrevista con Medios Andinos, Ana destacó: “No importaba cuánto trabajara, no lograba independizarme económicamente y eso me frustraba; porque estudié una carrera, trabajaba mucho, tenía buenos trabajos pero no llegaba”, describió.

En Mendoza, Ana trabajaba en Airbnb Experiences, entre otros lugares y conoció a unos dueños de una empresa de restaurantes de México que le ofreció empleo a ella y a su compañero. Ambos dijeron que sí y al mes se concretó con contratos, viaje y visas.

La compleja situación se notó cuando llegó al país. “Me pasaron muchas cosas, desde que un cliente me besara las manos y yo sintiera asco, hasta tener al gerente del local que me acosaba y me acosaba y yo no decía nada porque él era el gerente y yo era nueva. Encima en otro país. Sumado al miedo de perder el trabajo”, describió.

“Después de soportar mucho ya no pude más y ahí recién hablé y no fui la única que denunció acoso. Acto seguido, muchas compañeras hablaron. Hice los reclamos con los dueños de la empresa y la realidad me demostró que un hombre tira más que la versión de una mujer”, explicó consternada Ana.

286784057_545873487192150_666189545990059067_n.webp

Dentro de su relato, resaltó que a su gerente “se le levantó un acta administrativa de forma oculta porque estaba casado con la encargada de RRHH, entonces nadie se enteró de lo sucedido. Frente a esto, un día sábado, estaba muy mal con lo sucedido y me retiré a mi domicilio; el día lunes me hicieron a mí un acta administrativa y me cambiaron de sucursal. Ahí ya se ve todo”, narró.

Trabajar en Argentina y la comparación con México

Somos nosotras las que tenemos que hacer ruido y cuidarnos entre nosotras aunque nos tilden de rebeldes Somos nosotras las que tenemos que hacer ruido y cuidarnos entre nosotras aunque nos tilden de rebeldes

"En Argentina no tuve situaciones de acoso como las que tuve que vivir acá. Es cansador vivir marcando límites. Pero sí me pasó que en nuestro país se elegía contratar hombres por sobre mujeres", describió la entrevistada.

En las entrevistas nos viven preguntando sobre la planificación familiar y los embarazos En las entrevistas nos viven preguntando sobre la planificación familiar y los embarazos

"Creo, y espero, que de a poco la situación cambie. La realidad es que veo acá en México estabilidad económica pero en el tema del machismo están más atrasados que en Argentina. Esto va a tomar tiempo y necesitamos, nosotros los jóvenes, marcar el cambio", finalizó Ana.