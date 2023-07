Mujeres cocineras: acoso, precarización laboral y masculinización de la profesión

Entrevista alumnos Escuela Internacional Gastronomía Islas Malvinas Foto: Cristian Lozano

“Es muy relativo, algunas cocinas son muy armoniosas; pero en otras sufrimos acoso, maltratos, salario bajo en comparación con los varones. Se nota en algunos establecimientos gastronómicos las diferencias cuando la maneja un hombre”, describió la alumna.

Por su parte, Eli Ciani destacó que por hacer el mismo trabajo que los varones, les pagan diferentes sueldos, “eso es lo que más se ve”, explicó y agregó: “Siempre la mujer va a las cosas finas, a las entradas o a los postres; a veces no hay opción de ir a la plancha o a la parrilla”.

La masculinización de la mujer en la cocina para ‘hacerse respetar’

En la entrevista, los y las estudiantes resaltaron que han compartido cocinas con mujeres de “fuerte carácter” y que ellos le atribuían eso a “la masculinización de la profesión para poder hacerse respetar”.

Andrea Miralles y Giuliana Brizuela acotaron que su profesora de cocina les relató que en sus prácticas no recibió acoso, pero que “tuvo que forjar su carácter fuerte y más masculino para hacerse respetar”.

Maxi Sandoval, exclamó que él ha tenido más experiencias en cocinas por su edad y que en el paso de sus prácticas ha estado en equipos de hasta 7 personas compartiendo pero, como mucho, en la cocina había 2 mujeres.

“Generalmente se las relega del trabajo pesado. Siempre ponen en duda la capacidad de una mujer a la hora de realizar un trabajo específico”, resumió.

Entrevista alumnos Escuela Internacional Gastronomía Islas Malvinas Cocinero en acción. Foto: Cristian Lozano

Por su parte, Cristian Flores, explicó que en su caso, siempre se ha encargado de la pastelería y siempre trabajó con mujeres. “Muchas tienen ese lado masculino, cuando entré me guiaban y me decían ‘si no ponés los huevos no te vas hacer respetar. Poné los huevos arriba de la mesa’. Ellas me enseñaron a respetarme, empecé muy chico con 17 años”, contó.

Carolina Toconás, por su lado, aseguró que “muchos cocineros nos mencionaban que sus jefas mujeres estaban muy masculinizada, además nos llamó la atención la violencia que a veces hay dentro de las cocinas”.

El acoso ahora se denuncia

Flores relató que le tocó trabajar en una cocina con una compañera que era muy bonita y a la hora de cobrar a él lo mandaban a limpiar y a ella a cobrar las mesas, “la dejaban de ‘vidriera’ en el restaurante”, exclamó.

‘Llegó el cliente al que le gustas, andá y atendelo’, a veces nos piden eso para traer más propina. ‘Llegó el cliente al que le gustas, andá y atendelo’, a veces nos piden eso para traer más propina.

Los y las estudiantes mencionaron que más allá de que esas situaciones son constantes ahora las empleadas denuncian los acosos.

Maternidad en la cocina

“A nosotras nos siguen preguntando cuántos hijos tenés o si tenés planificado ser madre, he visto que a mis compañeros varones esa pregunta no se las hacen", resaltaron las mujeres entrevistadas.

La mayoría de los que trabajamos en el rubro gastronómico estamos en negro, si te quedas embarazada, ya te quedaste sin trabajo. La mayoría de los que trabajamos en el rubro gastronómico estamos en negro, si te quedas embarazada, ya te quedaste sin trabajo.

"Esperamos que con las nuevas generaciones (nosotras y nosotros) la situación cambie", es el deseo de los estudiantes que serán en poco tiempo egresados del rubro gastronómico.