Educación

La DGE combate el "uso desmedido" de la IA con metodologías innovadoras en las aulas

El objetivo de la DGE es asegurar que los estudiantes adquieran conocimientos genuinos y no dependan de la tecnología para resolver las tareas.

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA

La DGE  busca estrategias para que los estudiantes hagan un buen uso de la IA. Imagen generada con IA

 Por Natalia Mantineo

Ante el "uso desmedido" de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los alumnos de Secundaria para resolver sus tareas, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió poner en marcha diferentes estrategias de aprendizaje para asegurar que el conocimiento sea genuinamente adquirido.

Secundaria 2.jpg
Ante el avance de la IA en las aulas, la DGE pone en marcha nuevas estrategias.

Ante el avance de la IA en las aulas, la DGE pone en marcha nuevas estrategias.

Abuso de la IA: la DGE apela a diversas estrategias

El abuso de la IA para la resolución de prácticos escolares, encendió las alarmas en el sector educativo, en especial en el nivel Secundario. Sin embargo, en lugar de prohibir el uso de esta tecnología, las autoridades locales decidieron abordarlo con metodologías de trabajo que fortalezcan el rol del docente y el proceso de aprendizaje del alumno.

En este sentido, se está impulsando una fuerte capacitación docente en el uso pedagógico de la IA.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó a Sitio Andino que el objetivo es que los docentes utilicen la IA como una herramienta para agilizar su propio trabajo y, al mismo tiempo, aprendan a incorporarla en el aula, de forma tal que puedan "identificar cuándo algo ha sido generado por inteligencia artificial o realmente por el estudiante".

preceptora, maestra, educación, clases, alumnos.jpg
La DGE puso en marcha una fuerte capacitación docente sobre IA.

La DGE puso en marcha una fuerte capacitación docente sobre IA.

Éstas son las metodologías que puso en marcha la DGE

La funcionaria enfatizó que estas metodologías, si bien no son nuevas, cobran una "necesidad muy fuerte" en la actualidad para preparar a los jóvenes para el mundo laboral, donde la capacidad de oratoria, el juicio crítico y la argumentación son habilidades cada vez más valoradas.

"La idea es que la IA sea una fortaleza y no un problema", sostuvo la funcionaria.

Las metodologías empleadas en las aulas son dos:

  • Invertir el aula: bajo este modelo, los estudiantes investigan, leen y analizan información en casa, incluso con la ayuda de la IA. Sin embargo, la producción final y el trabajo de aplicación se realizan en el aula, con el docente presente. Esto garantiza que el alumno procese y utilice la información de manera activa y monitoreada.

  • Fortalecer la evaluación oral: la DGE reforzó la importancia de los coloquios, los debates y las defensas orales de los trabajos. "Estas instancias de evaluación obligan a los estudiantes a argumentar, defender sus ideas y demostrar que realmente han comprendido el material, más allá de lo que pueda generar un algoritmo", explicó Ferrari.

estudiantes escuela celular celulares alumnos clases chica.jpg
La DGE busca que la IA se convierta en una fortaleza y no en un problema.

La DGE busca que la IA se convierta en una fortaleza y no en un problema.

La subsecretaria Ferrari destacó la importancia de que los estudiantes aprendan a validar las fuentes, a trabajar con un conocimiento previo y a entender que la IA, si bien es una herramienta potente, no está exenta de errores.

"El rol del usuario, del estudiante o del docente, es fundamental para que esa herramienta arroje un resultado correcto", afirmó.

Mendoza Aumentada: una plataforma con IA para el aprendizaje

Complementando estas metodologías, el gobierno escolar avanza en la implementación del programa Mendoza Aumentada. Esta plataforma digital, desarrollada por la DGE en colaboración con la organización FlexFlix, utiliza la IA para ofrecer contenidos de Matemática, Lengua y Ciencias a estudiantes de primero, segundo y tercer año de la secundaria.

El objetivo del programa es "entrenar a los alumnos en la resolución de problemas" a través de secuencias de aprendizaje que toman como referencia los saberes progresivos elaborados por el equipo técnico de la DGE.

Inicialmente, el proyecto se aplicará en 140 escuelas, 40 de ellas en zonas rurales, buscando integrar la tecnología de forma ética y productiva en el proceso educativo.

Temas
