La ciencia y la necesidad de convocar a la participación de más mujeres

La licenciada y doctora en Astronomía e investigadora del Conicet señaló que, en ese contexto, la idea es convocar para mostrar que “las mujeres no tienen por qué hacerse a un lado, todo lo contrario. Las ciencias muestran un camino súper interesante para todos/as, pero debemos desarrollar las capacidades en general asociadas con el gusto por el descubrimiento del funcionamiento de la naturaleza desde temprana edad. Hay que convocar a más chicas a participar, mostrarle a los docentes que en un laboratorio, no sólo porque el varón se pare primero para hacer un experimento, se debe dejar de lado a las chicas, que es lo que sucede normalmente. Entonces, es un día particular que no recuerda a ningún nacimiento ni fallecimiento ni nada, pero que tiene que ver con este llamado de atención frente a que necesitamos que más mujeres elijan a la ciencia y a la tecnología como un camino para su vida, para lo que después será su desarrollo profesional”.