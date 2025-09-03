#YoTeBanco

La cena del Banco de Alimentos reunió a cientos de personas y recibió un gran aporte de Provincia

Empresas, municipios y particulares se sumaron a la cena solidaria del Banco de Alimentos Mendoza, que ayuda a más de 47.000 personas en la provincia.

Así fue la cena benéfica del Banco de Alimentos Mendoza.

Así fue la cena benéfica del Banco de Alimentos Mendoza.

Foto: BAM

Así fue la cena benéfica del Banco de Alimentos Mendoza

El 29 de agosto, la Fundación Banco de Alimentos Mendoza llevó a cabo la segunda edición de su cena anual #YoTeBanco, un encuentro que reunió a casi 400 personas en el Hotel Hilton Mendoza. El objetivo central fue continuar con la construcción de su centro de operaciones, un proyecto clave para el trabajo que realizan en toda la provincia.

#YoTeBanco: un evento único para construir solidaridad y apoyo mutuo
#YoTeBanco: un evento único para construir solidaridad y apoyo mutuo
La velada contó con la participación de empresas, municipios y particulares, quienes se sumaron a una noche marcada por la solidaridad y el compromiso. Desde hace 23 años, el Banco de Alimentos Mendoza contribuye a reducir el hambre en sectores vulnerables, gestionando la donación de productos aptos para el consumo y distribuyéndolos a entidades que brindan prestaciones alimentarias.

comisión directiva del banco de alimentos
El equipo del Banco de Alimentos recibió delantales elaborados con retazos de telas realizados por Mujeres Retaceando Historias.

El equipo del Banco de Alimentos recibió delantales elaborados con retazos de telas realizados por Mujeres Retaceando Historias.

23 años luchando contra el hambre en Mendoza

Actualmente, la Fundación trabaja junto a 85 organizaciones sociales y a través de ellas colabora con la alimentación de más de 47.000 personas. La demanda de alimentos es constante y, al mismo tiempo, evitar la pérdida y desperdicio de productos continúa siendo un desafío.

El encuentro recibió un fuerte respaldo del sector privado, con la presencia de representantes de distintas empresas que decidieron apoyar el proyecto. Al mismo tiempo, el sector público acompañó la iniciativa, con la asistencia del gobernador Alfredo Cornejo, intendentes y autoridades de los municipios de Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Guaymallén y Godoy Cruz.

Un anuncio clave del Gobierno provincial

Una de las principales novedades de la noche fue el anuncio realizado por el ministro Tadeo García Zalazar, en representación del gobernador. El funcionario confirmó que el Gobierno de Mendoza aportará fondos para concretar la primera etapa de construcción del futuro centro de operaciones del Banco de Alimentos.

banco de alimentos alfredo cornejo marcos calvente esteban allacino
El gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes de Godoy Cruz, Diego Costarelli; Guaymallén, Marcos Calvente y Luján, Esteban Allacino, participaron de la cena soldiaria.

El gobernador Alfredo Cornejo y los intendentes de Godoy Cruz, Diego Costarelli; Guaymallén, Marcos Calvente y Luján, Esteban Allacino, participaron de la cena soldiaria.

“Agradecemos a Banco de Alimentos Mendoza porque cumple un rol importante en la sociedad, su trabajo es referencia en Argentina y en América Latina. Parte del reconocimiento a ese esfuerzo tiene que ver con el acompañamiento en distintas instancias”, expresó García Zalazar durante el evento.

Con este respaldo, la Fundación busca fortalecer su impacto en la provincia y seguir creciendo en su tarea de acompañar a organizaciones sociales y comunidades vulnerables. La cena solidaria se consolidó como un espacio de encuentro donde la sociedad mendocina ratificó su compromiso con la lucha contra el hambre.

