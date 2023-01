"La Astrología no tiene margen de error"

Es un clásico confundir la Astrología con el Tarot , sin embargo, no tiene nada que ver una con el otro. “La Astrología es una sabiduría milenaria y siempre me pregunto lo mismo: en qué momento de la historia se produjo el quiebre y pasó de ser un estudio de miles y miles de años a convertirse en un horóscopo de revista”, comienza a explicar Lorena Sidoti, astróloga mendocina .

“Normalmente, el planteo es: ‘¿cómo me aseguras que esto funciona?’. Siempre respondo lo mismo, que no se puede comprobar si no es por medio de la experimentación, puedo asegurar que la Astrología que no tiene margen de error, funciona. El tema es dónde la estamos buscando. Por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad y buscan tratamiento en internet, lo siguen y si no sanan, ¿significa que la medicina no funciona? Para nada, lo que realmente significa es que están buscando información y tratamiento en un lugar que no es el adecuado que, en ese caso, sería un consultorio médico. Esto es lo mismo, si buscas astrología en internet, en portales gratuitos, claro que al poco tiempo vas a concluir que no funciona, pero es porque lo estás buscando en el lugar equivocado”, explica Lorena Sidoti.

Y agrega: “Es como confiar en el horóscopo. Es ilusorio pensar que, a todos los leo, los aries, los piscis del mundo les va a pasar lo mismo. No es real. A lo que los astrólogos/as llamamos ‘horóscopo’ (y tampoco me gusta usar ese término) es a la carta natal que contiene la información necesaria. Mucha gente dice ‘soy de capricornio’ y lo único que está diciendo realmente es por qué constelación pasaba el sol al momento de su nacimiento, pero nada más, hay otros planetas, otras energías, si conocieran su ascendente tendrían un valioso tesoro. Por eso, pensar que se puede confiar en el horóscopo de la revista es una ilusión”.

Sidoti remarca que la astrología entiende que todos los seres están hechos de energía, con una resonancia, una vibración, que no se trata de un cuerpo físico solamente. “Entonces, el horóscopo no existe porque cada uno de nosotros/as llegó a este mundo impulsado por una energía única, con un horóscopo único que los astrólogos llamamos carta natal y no hay dos iguales. El horóscopo generalizado no existe, si vas al personal, al verdadero, a ese que elabora un o una profesional serio y no al que obtenes en páginas web. Es ese el que puedo asegurar que no tiene margen de error. La astrología funciona a la perfección pasa que se la busca en el lugar incorrecto ”, sentencia.

Pero, ¿qué es la carta natal?

Tras 20 años de dedicarse al periodismo, Lorena Sidoti tomó la decisión que estuvo procesando durante un buen tiempo. Admite que para cerrarle las puertas a los medios de comunicación, tuvo muy en cuenta a la Astrología. Hoy, está feliz con esa decisión. Trabaja junto a su colega, la también astróloga, Lorena Carranza y juntas tienen un centro holístico en Dorrego, Guaymallén que se llama Alma Conexión.

Aquí ambas trabajan con cartas natales, bioneuroemoción, energía cuántica e incluso, el tarot, herramientas de las que se sirven para sus consultas. Pero, ¿qué es realmente la carta natal? Sidoti lo explica así:

“La carta natal recolecta la información de la infancia, familia y miedos, entre otros aspectos de la vida y se puede ver claramente dónde está la traba, el conflicto. Se puede identificar dónde se estancó una persona, sus historias familiares, las del pasado. Después, se pueden resolver con constelaciones, con bio”.

“Yo trabajo con una colega, Lorena Carranza, quien también es astróloga y hacemos bioneuroemoción, que es la técnica del español Enric Corbera, también trabajamos constelaciones, energía cuántica, son otras herramientas que utilizamos para destrabar lo que la carta nos muestra para resolver historias familiares, patrones de repetición. Entonces, la carta natal muestra la información y luego, el paso dos es cómo la gestiono, cómo lo resuelvo y las constelaciones son una buena herramienta para resolver repeticiones, heridas”, suma Sidoti.

¿Sobre qué consultan los mendocinos y mendocinas?

A primera instancia, cualquiera diría que la consulta más habitual a la astrología es acerca del amor, la pareja, la vida familiar. Sin embargo, hace más de un año y medio que ya no es así porque los mendocinos/as están más preocupados por otros temas como, por ejemplo, el trabajo.

“La vocación, la profesión que elegimos para conectar con lo que realmente se me ha dado como don y no perder tiempo en algo que a la larga, quizás, me trae frustración y tenga que regresar al casillero de salida. La gente consulta mucho por esto, por la vocación y por el trabajo que está directamente ligada a ella”, señala la astróloga mendocina que se formó con Eugenia Gabrielli y con Pablo Flores Laymuns (Astroterapéutica.com).

“También, se consulta bastante por el tema de la maternidad. Hay muchas mujeres que sufren en su búsqueda y en la carta natal se peude ver cuándo se abren estos ámbitos de tu vida. Entonces podes decir: ‘Mirá, no te frustres ahora porque no hay ningún problema, sólo no es el momento’ (de no mediar algún impedimento biológico, físico o de alguna otra índole fisiológica, claro)”.

“A lo mejor este año te pide redirección laboral y estás metiendo fichitas en maternidad y si eso no llega, te frustrar y la cabeza empieza a sufrir. En la carta natal se puede ver claramente si es o no el momento, si ya está abierto ese ciclo, cuándo lo hará o si no se abrirá. Por último, también hay consultas sobre el amor pero debo decir que el motivo principal por el que acude la mayoría de la gente, al menos en este último año y medio, ha sido el dinero y el trabajo, la pregunta: ‘Cómo genero recursos’”, apuntó la astróloga.