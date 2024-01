Joven de 13 años hizo historia: terminó el Tetris en la primera consola de Nintendo

Gibson, bajo el seudónimo gamer "Blue Scuti", no solo llegó al nivel 157 del Tetris, sino que también completó 1.511 líneas, congelando el juego y alcanzando la puntuación máxima. Un logro que, hasta ahora, solo se creía posible mediante inteligencia artificial. El joven, de esta manera, se convirtió en referente para la comunidad de Tetris.

La victoria de Blue Scuti tuvo un toque emotivo, ya que dedicó su logro a su padre fallecido en 2023. En un video que captura la hazaña, se le escucha exclamar emocionado: "Oh, dios mío. Me voy a desmayar, no siento los dedos". Un momento que quedará marcado en la historia del Tetris y que demuestra que, incluso después de 30 años, este videojuego sigue sorprendiendo y desafiando a nuevas generaciones./La Vanguardia.