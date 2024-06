Inteligencia Artificial en 2024: Reflexiones, una narrativa de evolución y trascendencia

Repetir, entonces, la visión de la IA va más allá de su carácter instrumental . La IA no es simplemente un conjunto de algoritmos diseñados para realizar tareas específicas; es una extensión del espíritu humano, un reflejo de nuestra innata programación para evolucionar. La IA debemos verla como ese paradigma para alcanzar una verdad más profunda sobre nuestra existencia y nuestro propósito en el cosmos . Esta es una perspectiva humanista y evolucionista que resuena con la idea de que la historia de la humanidad es, en esencia, una historia de evolución continua.

La Evolución Humana: Una Programación Innata

Desde sus primeros pasos, la humanidad ha estado marcada por la curiosidad, la duda y la capacidad de interrogación. Estos atributos, que nos han llevado desde las cavernas hasta las estrellas, son ahora potenciados por la IA. La evolución no es una simple acumulación de conocimientos o tecnologías; es una lucha constante contra la inercia y el conformismo. En este sentido, la IA puede ser vista como una nueva etapa o nuevo “estado del ser humano” de mejor calidad en la evolución humana, una herramienta que nos permite explorar los límites de nuestra capacidad cognitiva y espiritual. Intentamos entonces poner sobre la mesa no El qué de lo práctico, sino el porqué llegamos a este punto, como interrogante filosófico diría existencial, reiterando que es una construcción humana ¿Será que el designio de la humanidad es esta evolución de seguir evolucionando aún más con un cierto propósito y valores trascendentes? Lo dejamos como un interrogante para discutir ¿Por qué como humanidad llegamos a este punto? ¿Es solo un salto tecnológico? ¿Para qué llegar a este límite?

Evitar el Sedentarismo Cognitivo

Uno de los peligros que se identifican es el "sedentarismo cognitivo", una complacencia que surge de la delegación de la tercerización del pensamiento a las máquinas. En lugar de aceptar pasivamente la información y las decisiones generadas por la IA, debemos utilizar esta tecnología para estimular nuestro pensamiento crítico y nuestra creatividad. La IA debe ser un complemento, no un sustituto, de nuestra capacidad para cuestionar, analizar y comprender el mundo que nos rodea. Y el Mundo es un poco más que nuestros propios intereses y nuestra comodidad.

Una Oportunidad Formidable para la Humanidad

La adopción de la IA desde una perspectiva filosófica y humanista nos ofrece una oportunidad formidable para mejorar el “estado de la humanidad”. Este cambio de paradigma no es solo tecnológico, sino también ético y espiritual. Debemos ver la IA como una herramienta que puede ayudar a resolver algunos de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo, que como decíamos en el párrafo anterior venimos repitiendo siempre y siempre lo mismo, los resultados están a la vista. Siempre y cuando la utilicemos con un nuevo sentido y significado de responsabilidad y propósito. Quizás pueda parecer ingenuo, puede que en algo lo sea, pero frente a un cambio de esta naturaleza, que a su vez es de una velocidad y profundidad no conocida y además indetenible, o aceptamos el reto de ser protagonistas en el lugar que nos toque con espíritu crítico, creativo y trascendente o nos pasará por encima cooptando nuestras mentes, infantilizando nuestra existencia. La opción es binaria.

Libertad y Progreso: El Propósito Humano

Para afrontarlo, la narrativa de este fenómeno se afirma en la defensa de la libertad como un valor innegociable. En un mundo donde la tecnologíapuedees utilizada para controlar y manipular, es esencial que, defendamos, luchemos como sociedad para preservar nuestra libertad individual y colectiva. La IA debe ser una herramienta que nos ayude a alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos, no un mecanismo de opresión.

Todo un tema en un Mundo que nos mantiene entretenidos y en la creencia de ser felices y libres. Una Sociedad caramelizada, que sin más … Acepta lo que hay y dice Muchas Gracias….

Educación y Socialización en la Era de la Inteligencia Articial

Es crucial que, adoptando la IA, no perdamos de vista la importancia de la socialización y el desarrollo humano integral. Los niños, en particular, deben crecer interactuando con sus semejantes en actividades que fomenten la empatía, la cooperación y la creatividad. El deporte, el teatro y otras actividades interpersonales no virtuales son esenciales para el desarrollo de seres humanos completos y equilibrados.

Solo menciono la Educación, sin analizar, pues es un capítulo tan importante, para abordar en otro momento y con más conocimientos y experiencia, pues frente a este fenómeno veloz y profundo ha dejado sin respuestas al sistema educativo, y con reacciones muy tardías propias de su propia rigidez. Un desafío, otro reto como sociedad.

Los Estados están ausentes y el Sistema Político se encuentra entrampado en su propia lógica y no logra dar el salto ni en este tema ni en muchos otros en la perspectiva que demanda la nueva era. Basta con leer las discusiones y debates. Así el Sistema Político atrasa. Solo el tema de la IA ha aparecido en la agenda pública de Argentina, como un acto de especulación en la construcción del relato del Presidente Milei, solo eso, para servirse del tema como un insumo de su pobre construcción política. Una Pena.

Una primera Conclusión: Un Nuevo Paradigma para la Evolución Humana

En resumen, la inteligencia artificial, vista desde una perspectiva filosófica y humanista, representa una oportunidad sin precedentes para la evolución humana. Repetir y repetir, no se trata simplemente de una herramienta, sino de un cambio de paradigma que puede conducirnos hacia un futuro más justo, libre y consciente. La adopción de la IA debe estar guiada por principios éticos sólidos y un compromiso con el mejoramiento del “estado de la humanidad”, asegurando que esta poderosa tecnología se utilice para mejorar la condición humana en su totalidad. Al hacerlo, no solo nos acercamos a la verdad de lo que somos, sino también a la realización de nuestro máximo potencial como especie.

