Hoy, 5 de diciembre, es el Día Nacional del Ciclista: su historia ligada a Mendoza

Cada 5 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Ciclista, en honor a una hazaña hecha por una importante figura mendocina. Descubrí la historia detrás de esta efeméride y todos los detalles que hicieron de este día una celebración especial.

Día Nacional del Ciclista: homenaje a la histórica hazaña del mendocino Martín Remegio Saavedra

Por qué se celebra hoy el Día Nacional del Ciclista

El Día Nacional del Ciclista recuerda un hecho histórico. Un 5 de diciembre de 1981, Martín Remegio Saavedra, oriundo del departamento de Godoy Cruz, recorrió 1.100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos. El ciclista partió a las 2:10 desde la intersección de San Martín y Amigorena, llegando a las 21:55 al velódromo de Palermo.

Esta fue la segunda vez que el mendocino logró semejante hazaña, ya que la había realizado previamente en 1943, cuando tenía 32 años.

Los diarios de la época destacan que la primera frase de Saavedra al arribar a Buenos Aires fue: “Les pido perdón por haber llegado un poco tarde”. Además, relatan que el público lo recibió con una ovación multitudinaria que celebró su increíble esfuerzo.

Quién fue Martín Remegio Saavedra

Martín Remegio Saavedra nació el 1 de octubre de 1911 en el departamento de Godoy Cruz, Mendoza. Comenzó a pedalear desde muy joven y, a los 32 años, ya contaba con innumerables carreras en su historial, como la Doble Chivilcoy, Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, Doble Junín, Doble Pergamino, Doble Cañuelas, Doble Campana y Doble La Plata, entre otras. Ícono del ciclismo, se destacó tanto por su resistencia física como mental. A los 14 años, Saavedra ganó su primera carrera en Godoy Cruz, marcando el inicio de su trayectoria deportiva.

Tiempo después se mudó a Buenos Aires junto a uno de sus hermanos. En 1928 corrió la Doble San Isidro en la tercera categoría y, en menos de tres meses, ascendió a la primera categoría tras ganar todas las competencias en las que participó. En 1938 compitió en seis Carreras de los Seis Días en Estados Unidos y en dos en Canadá, y participó en varias ediciones de la misma competencia en el Luna Park.

Saavedra falleció el 5 de julio de 1998 en Buenos Aires, ciudad donde residía. Tenía 86 años. Sus restos fueron velados en Forest 906, en el barrio de Chacarita, y posteriormente sepultados en un cementerio privado de Pilar. / El Gráfico

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 5 de diciembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

