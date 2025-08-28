Hoy, 28 de agosto, se celebra el Día de la Ancianidad en Argentina: origen y finalidad

Cada 28 de agosto se conmemora el Día de la Ancianidad en Argentina, una efeméride creada para reconocer y valorar la experiencia de las personas mayores, promoviendo su cuidado, protección y bienestar, así como concienciar sobre su importancia en la sociedad.

Según diversas fuentes, en Argentina se instituyó el Día de la Ancianidad en conmemoración a la proclamación de los "Derechos de la Ancianidad" realizada por Eva Perón el 28 de agosto de 1948.

En esa ocasión, la ex primera dama presentó un decálogo que establecía la asistencia integral y la seguridad social para los adultos mayores. Con la construcción de hogares mixtos para ancianos y la creación de pensiones para personas mayores de 60 años sin recursos, nuestro país se convirtió en pionera en incorporar derechos específicos para este grupo etario específico.

Por esta razón, la jornada busca promover que todas las personas mayores tengan los siguientes derechos: trato digno, acceso a asistencia, vivienda higiénica, alimentación adecuada, vestimenta decorosa, cuidado de la salud física y emocional, esparcimiento, ocupación productiva, tranquilidad en la vejez y respeto por su experiencia y dignidad. / Infobae

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 28 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

