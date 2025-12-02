2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Solidaridad

Historia de vida: Cecilia, la joven que moviliza a miles con su campaña para viajar a China y recuperar parte de su visión

Cecilia Flores Reynoso realiza una campaña solidaria para concretar un tratamiento que le permitirá ver por primera vez. Conocé su historia de vida.

Historia de vida: Cecilia, la joven que moviliza a miles con su campaña para viajar a China y recuperar parte de su visión

Historia de vida: Cecilia, la joven que moviliza a miles con su campaña para viajar a China y recuperar parte de su visión

Foto: Daniel Cano
Por Sitio Andino Sociedad

Una joven mendocina que nació con retinopatía severa se convirtió inesperadamente en una figura inspiradora en redes sociales al compartir su vida cotidiana y derribar prejuicios sobre la discapacidad. Tras años de desafíos, hoy impulsa una campaña solidaria para acceder en China a un tratamiento que podría devolverle la visión. Conocé su historia de vida.

Cecilia Flores Reynoso creció buscando una aventura. “Me gusta mucho intentar cosas nuevas”, dice, a pesar de que muchas veces lo primero que notan los demás es lo que no puede hacer. “Cuando se enteran que soy ciega, primero ven eso. Pero si no lo supieran, creo que no mirarían mis imposibilidades”.

Lee además
Jóvenes que cambian vidas a través del voluntariado. Aquí, sus historias. (Johanna, -segunda a de izq. a der.- y Milagros, -abajo-)
Derechos y oportunidades

Cómo el voluntariado está cambiando la vida de los jóvenes en Mendoza
Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet
Historias de vida

Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Durante la adolescencia, una profesora le dio una explicación que la marcó para siempre: que “no vidente” no era la forma correcta de definirla. “No decimos no caminante o no hablante. Y vidente es alguien que ve más, entonces sería lo contrario”, recuerda. Desde entonces se apropió sin miedo de esa palabra: ciega.

Infancia, soledad y violencia silenciosa

En la escuela, sus mejores amigos eran los libros. En los recreos leía historias cuyos personajes la acompañaban más que sus compañeros. “Me hacían cosas feas que yo no podía ni contar porque a veces ni sabía quiénes eran. Me cambiaban mis cosas de lugar, me ponían el pie cuando caminaba o me decían ‘cuidado que te vas a caer’ y no había nada”.

Cuando ella y su mamá buscaban ayuda, la respuesta siempre era la misma: que eran “cosas de chicos”. “Pero a mí y a mi mamá nadie nos comprendía”, recuerda.

Cuatro años después de la muerte de su madre, sigue llevando consigo el último consejo que le dio: “Hacé todo lo que te guste. Intentá todo. No importa lo que diga nadie”. Es una frase que hoy la impulsa cada día.

Cecilia Flores Reynoso
La campaña para llegar a China ya alcanzó el 20%.

La campaña para llegar a China ya alcanzó el 20%.

De un video casero a miles de seguidores

La presencia de Cecilia en redes nació casi por accidente. Subió un video a modo de queja cuando tenía apenas 300 seguidores, entre amigas y familiares. Al día siguiente, eran 3.000 y no entendía qué había pasado.

Las preguntas empezaron a llegar: ¿Cómo son tus sueños? ¿Cómo elegís la ropa? Y decidió responder a través de otros videos. Esa interacción no solo le permitió acercarse a otros, sino también a sí misma. “Al plantearme lo que me preguntan, conecto más conmigo y pienso en qué puedo aportar, no solo para mí, sino para otras personas ciegas”.

El apoyo que recibe en redes sociales la sorprende. “A veces caminás por la calle y pensás que a nadie le importa nada, pero en redes sí hay interés y solidaridad”, expresó.

Embed - SIEMPRE VIO CON EL CORAZÓN, AHORA SUEÑA CON MIRAR EL MUNDO

El tratamiento que podría darle hasta un 40% de visión

Cecilia nació con retinopatía del prematuro, en su caso la forma más severa. Sus ojos no llegaron a desarrollarse completamente y nunca vio, pero existe un tratamiento con células madre que podría devolverle entre un 30% y un 40% de visión.

El procedimiento se realiza en Beijing, China. No es una cirugía, sino la aplicación de seis inyecciones de células madre en 14 días, acompañadas de una rehabilitación extensa para permitir la regeneración de la retina. “Para mí, que no he visto nunca, aunque sea un poquito sería muchísimo”.

Tras comunicarse con la clínica, inició una campaña para reunir los 50.000 dólares necesarios para el tratamiento, la estadía y la medicación posterior. En el día once de la colecta, ya alcanzó el 20%. Su mayor motor es su papá, a quien considera su compañero en todo: alegrías, miedos y sueños.

Cecilia Flores Reynoso
Cecilia junto a su padre, quien la motiva y la acompaña para lograr el objetivo.

Cecilia junto a su padre, quien la motiva y la acompaña para lograr el objetivo.

Cuando imagina el momento de recuperar algo de visión, piensa primero en su familia. “Me gustaría ver la cara de mi papá, de mi mamá. Me gustaría verlo todo si pudiera”.

No siente curiosidad en el sentido convencional; más bien una apertura total frente a lo desconocido. “Sea lo que sea, lo voy a disfrutar”. Por eso insiste en un mensaje que también se repite a sí misma: “Nunca dejar de intentarlo, porque lo peor es mirar para atrás y pensar: ¿Qué hubiera pasado si lo hacía?

Temas
Seguí leyendo

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Seguros, arte e IA: un sistema en tensión que exige nuevas reglas

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina: fechas y cómo aprovecharlo

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Quini 6: de cuánto es el enorme e inédito pozo para el sorteo de este miércoles 3 de diciembre

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

LO QUE SE LEE AHORA
El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Las Más Leídas

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del boleto.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Te Puede Interesar

El mendocino presenta los nuevos F-16 este fin de semana.
Custodia territorial

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Por Sitio Andino Política
Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico.

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Por Sitio Andino Sociedad
La necesidad de dólares para cubrir la demanda interna y de vencimientos puede poner all gobierno en aprietos
Dólar, reservas y vacaciones

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano

Por Marcelo López Álvarez