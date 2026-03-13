Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 13 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este viernes 13 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En calle San Juan, entre Severo del Castillo y Milagros. En loteo Leonangelli y zonas aledañas; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. En calle Prolongación Ferrari, entre Milagros y Buenos Vecinos. En calle Ullo, entre Milagros y Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Lamadrid Sur, hacia el norte de Carril Barrancas, y adyacencias; San Roque. De 8.45 a 10.45 h.

– En la intersección de calle Nueva con Proyectada I366 y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h.

Tupungato

– En calle Blanco, entre Iriarte y barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa

Viernes 13 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/1QX9CBF3N0 — EDEMSA (@Edemsa) March 12, 2026

San Carlos

– En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Malvinas Argentinas, Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Santander II, La Virgen y Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafel

– Entre calles Palau, Namuncurá, Buenos Aires y Fleming. En Cooperativa Sierra Pintada. De 8.30 a 12.30 h

– En la intersección de calle Edison con Comodoro Py y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles San Luis, Bombal, Alsina y Moreno. De 9.30 a 11.30 h.

– En calle Artero, hacia el sur de Zavattieri; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

– En la intersección de Puesto Rojas y Colonia Forrajera y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.