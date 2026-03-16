16 de marzo de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 16 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 16 de marzo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 16 de marzo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 16 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – Entre calles Mauricio Grenón, Severo del Castillo, Pacheco y San Miguel; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Franco, Proyectada G192, Severo del Castillo y callejón Aguirre; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

  • – En el Carril Viejo; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En calle Videla Castillo, hacia el este de Ozamis. En loteo El Recodo y en barrio Ampros 11; Rusell. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.15 a 11.15 h.
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Tunuyán

  • – En calle Crayón, entre Calderón y Ruta Nacional N°40; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • – En el Carril Casas Viejas, entre calles El Corsario Rojo y Capitán Cobos. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Costa Canal Uco, Constantini y Quiroga; Eugenio Bustos. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En callejón Mora, entre calles Chalet Sin Techo y Gaviola. En calle Estancia Santa Teresa; Rama Caída. De 17.00 a 18.00 h.

  • – En calle Bolívar, hacia el sur de Irene Curié. De 15.00 a 18.00 h.

  • – En calle Ejército de Los Andes, hacia el este de Las Heras; 25 de Mayo. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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