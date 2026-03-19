Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 19 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este jueves 19 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 17 de diciembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 18 de marzo

– Entre calles Ingeniero Mosconi, San Martín, Soler, Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Gobernador Paladini y adyacencias; Kilómetro 11. De 11.00 a 13.00 h.

– En calle Godoy Cruz, entre Buenos Vecinos y Milagros, y áreas adyacentes; Kilómetro 11. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Ezequiel Tabanera, entre Infanta Isabel y 2 de Mayo. En calle Adrover, hacia el este de Ezequiel Tabanera. En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

– En calle Mitre, entre Luis Lagomaggiore y Circunvalación. Entre calles José María Godoy, San Martín, Ingeniero Mosconi y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Jueves 19 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/GWerrBWyNm — EDEMSA (@Edemsa) March 18, 2026

Luján

– En la intersección de calle Álzaga con Moyano y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 10.30 h.

– En la Ruta Provincial N°86, en la Picada a Tupungato y en Olivarez; Ugarteche. De 11.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Nacional N°40 y Provincial N°15. Entre calles La Cordillera, Los Glaciares, Proyectada J565, San Martín y zonas aledañas; Ugarteche. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Modesto Gaviola, San Martín, Julio Argentino Roca, Patricios y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– En el Carril a Barrancas, hacia el oeste de calle Furlotti. En calles Pascual Toso, Proyectada I397, callejón Burgoa y áreas ayacentes; Barrancas. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calles Domínguez, Gerardi y Correa y Frutícola Don Narciso, hacia el oeste de calle Los Sauces/Sebastianelli. En Bodegas The Vines, Restaurant Siete Fuegos y zonas aledañas; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Bombal Sur y La Argentina. En el barrio C.E.C.; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Estancia Los Árboles. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta N°89; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Dique Valle de Uco, hacia el sur de Ruta Provincial N°92; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

– En la Ruta Provincial N°175. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes.. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°201, entre calles Oliva y Muñoz; Jaime Prats. De 10.30 a 14.30 h.

– En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.