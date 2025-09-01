Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 1 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 1 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Mendoza, Tirasso, Esmeralda, Chacay e Higueritas y zonas aledañas; Buena Nueva. De 14.30 a 16.30 h.

Las Heras

  • – Entre calles Dr. Moreno, Belgrano, José Hernández, Paso de Los Andes/Berutti y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Viamonte, entre Chile y Almirante Brown. En fideicomiso Viamonte, barrios Cordón del Plata, AyE, loteos Díaz y Chavannes y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Terrada, entre Bulnes y Zapiola. En fideicomisos Terrada I y II, en barrio Acacias de Terrada. En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Vieytes y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Yrigoyen, Cacique Guaymallén, Faiman y Alta Italia. En calle Rawson, hacia el oeste de Alta Italia, y zonas aledañas; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Arce, hacia el oeste de Dorrego; El Vergel. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

  • – Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Godoy Cruz. En barrios COVITIHM y Jardín del Sol. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En el callejón Dumit, entre calle Steindl y Uvexport. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En la vereda norte calle Hipólito Yrigoyen, entre Pueyrredón y Moreno. De 13.00 a 15.00 h.

  • – Entre la Ruta Nacional N°143 y calles Perdíguez, Rodríguez y Cubillos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes y callejón Mora; Rama Caída. De 8.40 a 12.40 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, entre calles Doña Damasia y Juan Serrano; La Guevarina. De 13.30 a 17.30 h.

  • – En la intersección de calle Cubillos con callejón Santa Rosa y zonas aledañas; Rama Caída. De 14.30 a 18.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
corte-luz.png
Habrá cortes de luz en diferentes departamentos de la provincia de Mendoza.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

