Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este jueves 21 de agosto , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Para tener en cuenta Corte de luz programado: 5 recomendaciones clave de EDEMSA para tener en cuenta

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 20 de agosto

– Entre calles Roca, Martínez de Rozas, Rufino Ortega y Olascoaga. De 9.30 a 12.30 h.

– Entre calles Capitán Norte, Tupungato y Cristo Redentor; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Regalado Olguín, Enrique Wilde, Joaquín V. González y Jauretche; El Challao. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Marcos Burgos, entre Sarmiento y Dr. Moreno. En calle Córdoba, entre Sarmiento y José Hernández. En calle San Miguel, entre Paso de Los Andes y pasaje Rizzo y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Luján de Cuyo

– En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Aráoz, entre Vieytes y Acceso Sur. En calle Terrada, entre Zapiola y Bulnes. En loteo Acacias de Terrada, en fideicomiso Terrada III y adyacencias; Mayor Drummond. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

– En la intersección de calles Rufino Ortega y Escondida y áreas adyacentes. De 10.00 a 11.30 h.

– En la Ruta N°7, entre calles Rufino Ortega y La Princesa; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.

– En el loteo Milcayac; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Rodríguez, entre Aruani y Morón. En el barrio La Esperanza del Quince; El Carmen. De 10.15 a 14.15 h.

Embed Mantenimiento Programado #EDEMSA

Jueves 21 de Agosto

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/LvUYqqvurR pic.twitter.com/SGLKclbn8b — EDEMSA (@Edemsa) August 20, 2025

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89. En zonas aledañas a Estancia Silva. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

– Entre calles Esteban Echeverría, Güemes, Emilio Civit y República del Uruguay. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle La Quebrada y restaurant La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h

San Rafael

– Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre Negro Quemado y barrio El Nevado; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Tulio Angrimán, entre Vélez Sarsfield y El Fortín. De 15.00 a 18.00 h.

– Entre calles San Lorenzo, Barcala, Las Heras e Independencia. De 13.00 a 15.30 h.

– En calle El Moro, entre Los Inquilinos y Hortizana; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, entre El Chacay y Río Alamillo. En paraje La Junta. De 10.30 a 14.30 h

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto. Foto: Cristian Lozano

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.