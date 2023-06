Google Fotos incorpora nuevos filtros: conocelos.

Según información publicada a través del perfil oficial de Google Fotos en Twitter, estas novedades solo estarán disponibles para los suscriptores de Google One . Esta suscripción, además de ofrecer acceso a las nuevas herramientas de edición, proporciona beneficios adicionales como el aumento de capacidad de almacenamiento en los servicios de Google y una red privada virtual (VPN) para una navegación más segura.

Cabe destacar que Google ya había introducido estas herramientas de edición en la versión móvil de Google Fotos para dispositivos iOS y Android en febrero, también como parte de los beneficios exclusivos para los usuarios de Google One. Sin embargo, una función conocida como "borrador mágico" que fue añadida en ese momento para los dispositivos móviles, no ha sido implementada en la versión web.

La incorporación de estos nuevos filtros de edición en Google Fotos para web brinda a los suscriptores de Google One una mayor flexibilidad y opciones de personalización al mejorar sus fotografías directamente desde su navegador. Se espera que esta actualización sea bien recibida por los usuarios que desean obtener resultados más profesionales en sus imágenes sin la necesidad de utilizar software de edición externo, según publica La Nación.

Si bien Google no ha revelado si estas herramientas de edición estarán disponibles para los usuarios que no sean suscriptores de Google One en el futuro, es evidente que la compañía busca incentivar a los usuarios a optar por su servicio de suscripción premium al ofrecer funciones adicionales y exclusivas en sus productos principales, como Google Fotos.