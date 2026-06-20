Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo sufrió un fuerte reordenamiento, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializara ante la Oficina Anticorrupción (OA) su demorada y polémica declaración jurada (DDJJ) correspondiente al período fiscal 2025. El documento público no solo blanqueó activos que el propio funcionario admitió haber omitido en el pasado, sino que lo posiciona significativamente más arriba en el ranking de los integrantes más acaudalados del Gabinete libertario, de acuerdo a los últimos documentos disponibles. FOTO NA CLAUDIO FANCHI