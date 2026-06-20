20 de junio de 2026
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Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.

Lionel Messi festeja el tercer gol de Argentina que enfreta a Argelia por el grupo J del Mundial 2026Autor: FLORENCIA ARROYOS/NA

Lionel Messi festeja el tercer gol de Argentina que enfreta a Argelia por el grupo J del Mundial 2026Autor: FLORENCIA ARROYOS/NA

Casa Milà, en Barcelona, ​​España. Antoni Gaudí, arquitecto español reconocido como el máximo exponente del modernismo catalán, diseñó obras maestras arquitectónicas de renombre mundial. Siete de sus obras han sido inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. (Xinhua/Cheng Min) (jg) (ra) (ce)

Casa Milà, en Barcelona, ​​España. Antoni Gaudí, arquitecto español reconocido como el máximo exponente del modernismo catalán, diseñó obras maestras arquitectónicas de renombre mundial. Siete de sus obras han sido inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. (Xinhua/Cheng Min) (jg) (ra) (ce)

Aspecto que presenta las tres aperturas de ceremonias del Mundial 2026, tanto de Méjico, Canada y EEUU. FOTO NA: @FIFAWorldCup

Aspecto que presenta las tres aperturas de ceremonias del Mundial 2026, tanto de Méjico, Canada y EEUU. FOTO NA: @FIFAWorldCup

Ciudadanos inspeccionando edificios dañados tras un reciente ataque aéreo israelí, en Tiro, Líbano. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, indicó el viernes que el ejército israelí no se retirará de las zonas de seguridad que ocupa en Líbano, Siria y Gaza. (Xinhua/Ali Hashisho) (oa) (ra) (da)

Ciudadanos inspeccionando edificios dañados tras un reciente ataque aéreo israelí, en Tiro, Líbano. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, indicó el viernes que el ejército israelí no se retirará de las "zonas de seguridad" que ocupa en Líbano, Siria y Gaza. (Xinhua/Ali Hashisho) (oa) (ra) (da)

El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo sufrió un fuerte reordenamiento, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializara ante la Oficina Anticorrupción (OA) su demorada y polémica declaración jurada (DDJJ) correspondiente al período fiscal 2025. El documento público no solo blanqueó activos que el propio funcionario admitió haber omitido en el pasado, sino que lo posiciona significativamente más arriba en el ranking de los integrantes más acaudalados del Gabinete libertario, de acuerdo a los últimos documentos disponibles. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

El mapa de las fortunas del Poder Ejecutivo sufrió un fuerte reordenamiento, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializara ante la Oficina Anticorrupción (OA) su demorada y polémica declaración jurada (DDJJ) correspondiente al período fiscal 2025. El documento público no solo blanqueó activos que el propio funcionario admitió haber omitido en el pasado, sino que lo posiciona significativamente más arriba en el ranking de los integrantes más acaudalados del Gabinete libertario, de acuerdo a los últimos documentos disponibles. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

Members of New York Knicks pose with the trophy during the awarding ceremony after the final game 5 between New York Knicks and San Antonio Spurs at the 2025-2026 NBA basketball game in San Antonio, the United States, June 13, 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Members of New York Knicks pose with the trophy during the awarding ceremony after the final game 5 between New York Knicks and San Antonio Spurs at the 2025-2026 NBA basketball game in San Antonio, the United States, June 13, 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Una aficionada de Paraguay es vista previo al partido del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Estados Unidos, celebrado en el Estadio Los Angeles, en Los Angeles, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. (Xinhua/Mao Siqian) (rtg) (da) (vf)

Una aficionada de Paraguay es vista previo al partido del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Estados Unidos, celebrado en el Estadio Los Angeles, en Los Angeles, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. (Xinhua/Mao Siqian) (rtg) (da) (vf)

A robot plays football inside an embodied intelligence innovation industrial park in Zhongguancun, Haidian District of Beijing, capital of China, June 13, 2026. The embodied intelligence innovation industrial park is home to a number of brilliant players in this arena. Thanks to the high density of residing companies here, it is very easy for the players to find partners along the industrial chain -- literally by stepping up and down the stairways in the office building. (Xinhua/Wang Jingqiang)

A robot plays football inside an embodied intelligence innovation industrial park in Zhongguancun, Haidian District of Beijing, capital of China, June 13, 2026. The embodied intelligence innovation industrial park is home to a number of brilliant players in this arena. Thanks to the "high density" of residing companies here, it is very easy for the players to find partners along the industrial chain -- literally by stepping up and down the stairways in the office building. (Xinhua/Wang Jingqiang)

A Lijian-1 Y14 carrier rocket blasts off from a commercial space innovation pilot zone in northwest China, on June 15, 2026. The rocket blasted off at 11:44 a.m. (Beijing Time) from a commercial space innovation pilot zone in northwest China and successfully sent eight satellites into the planned orbit. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)

A Lijian-1 Y14 carrier rocket blasts off from a commercial space innovation pilot zone in northwest China, on June 15, 2026. The rocket blasted off at 11:44 a.m. (Beijing Time) from a commercial space innovation pilot zone in northwest China and successfully sent eight satellites into the planned orbit. (Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)

Los restos de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida son despedidos en la sede de Foetra, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3171, en el barrio porteño de Balvanera. El velatorio comenzará este lunes 15 de junio, de 14 a 24, mientras que el martes continuará entre las 8 y las 12.. FOTO NA: DANIEL VIDES

Los restos de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida son despedidos en la sede de Foetra, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3171, en el barrio porteño de Balvanera. El velatorio comenzará este lunes 15 de junio, de 14 a 24, mientras que el martes continuará entre las 8 y las 12.. FOTO NA: DANIEL VIDES

Photo taken on June 18, 2026 shows a woman sitting in a destroyed building after Israeli attacks in Nabatieh, southern Lebanon. (Photo by Ali Hashisho/Xinhua)

Photo taken on June 18, 2026 shows a woman sitting in a destroyed building after Israeli attacks in Nabatieh, southern Lebanon. (Photo by Ali Hashisho/Xinhua)

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