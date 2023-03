Fiesta de la Vendimia: reinas en igualdad de posibilidades

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabiana Beatriz Gonzalez (@fabigonzalezlopez)

González apuntó que, según su visión, se pierde la promoción previa de la fiesta máxima de los mendocinos. “Solo importa la estrategia y trajín dentro del anfiteatro, una vez sorteado el número, si no trajiste gente propia o con los pocos que están, porque la distancia no te da igualdad de posibilidades, se comienza a pedir a la gente que ingresa que por favor si tiene la terminación correspondiente Vote a tu Reina”, reconoció.

Búsqueda de la gente

González admitió que hay algunos municipios que van en búsqueda de la gente a la hora de la votación por tal o cual reina. “Algunos aceptan y otros te dicen no, es muy bella tu reina pero vuelvo después, primero me ubico. Por lo general no vuelven, porque cuesta entrar y salir. Otros municipios tienen referentes en cada sector y van buscando la gente. A las 21 horas, ya casi no queda cupo en ningún sector, y todo lo que se vive ahí que no da para contarlo”, dijo.

Al igual que otros funcionarios y reinas o ex reinas, la directora de Turismo expresó que con este sistema se “perjudica a los departamentos alejados, vuelvo a decir tenemos que rever el sistema, las chicas ya no se quieren presentar, hay una gran desilusión”.

Para cerrar, González felicitó a “La Paz y su gente porque estuve ahí y sé todo lo que hicieron para lograr votos. Amo la vendimia, hagamos que la elección de la Reina sea de igual posibilidades para todas. Sin tener que armar en el Teatro Frank Romero Day una movida que es desgastante. Gracias @luisi_rigoldi_caltabiano por tu ser, orgullosa de tu representación”, cerró en su publicación en redes.