Fiesta de la Vendimia: Agostina Saua Carrión, fue coronada como la nueva reina de Ciudad

El intendente Ulpiano Suarez , presente en el gran festejo, manifestó: “Disfrutamos de esta fiesta que ha tenido una particularidad que es la austeridad . Muy atentos a la situación que vive el país, que impacta en la provincia y en la Ciudad, decidimos hacerla aquí y aprovechar la infraestructura que tiene el teatro. Esto es fundamental, ser responsables y empatizar con lo que está pasando . Pero se ha presentado una gran propuesta, ya que no por ser austera dejó de ser una vendimia espectacular con más de 200 artistas en escena, que en su mayoría forman parte de los elencos municipales de los que estamos muy orgullosos”.

image.png

Además dijo: “Elegimos este espacio del departamento a muy poca distancia de la Plaza Pedro del Castillo, del Área Fundacional de Mendoza porque es no sólo donde se fundó la Ciudad, sino donde lo hizo provincia de Mendoza. Esta Vendimia de “Ciudad de origen y sueños” estuvo muy vinculada a eso, a nuestra historia, a nuestra fundación. Somos, también, una Ciudad de sueños, una ciudad donde miles y miles de personas viven, vienen a estudiar, a trabajar”.

Agostina Saua Carrión fue coronada como reina en la Fiesta de la Vendimia de Ciudad

Tras esta maravillosa velada de elección, acompañada por la emoción y el aliento de las diferentes hinchadas, la Ciudad tiene una nueva representante vendimial, Agostina Saua Carrión. Asimismo, llegó a su fin el ciclo de Liliana Noelia Volpe Suarez del Club Sportivo Independiente Rivadavia, quien manifestó al público su agradecimiento por el año de reinado.

image.png

Luego de la coronación y ante el público presente en el Mistral y en los alrededores del teatro, disfrutando en la pantalla gigante, la nueva reina de la Ciudad de Mendoza manifestó: “Quiero agradecer a todos los que me han acompañado esta noche, que me han votado y elegido como su nueva representante. En primer lugar, agradecer al Club Mendoza de Regatas, al presidente Jorge Aguirre por todo su apoyo, a mi familia, a mi gran equipo que me ha acompañado en todo este camino, a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y al intendente Ulpiano Suarez. Espero poder contar con su apoyo el 2 de marzo en el teatro Frank Romero Day, en la fiesta de todos los mendocinos, para poder coronar a la primera reina nacional de la Ciudad de Mendoza. Es un honor para mí poder representarlos”.

image.png

Este año, para una optimización de recursos técnicos, estéticos y económicos, la fiesta de la capital mendocina se realizó en el teatro Gabriela Mistral y la entrada fue gratuita, con cupo limitado debido a la capacidad del lugar. Ante la gran demanda, los tickets se agotaron rápidamente, por lo que la Ciudad de Mendoza montó una pantalla gigante en el espacio verde del Parque O’Higgins para todas aquellas personas que no alcanzaron a adquirir su pase.

De esta forma, además de la gente que ingresó al predio, los alrededores del teatro se colmaron de vecinos, mendocinos y turistas que asistieron con su picnic para disfrutar de la celebración en la pantalla gigante. El lugar también contó con food trucks para completar una gran noche.

Fiesta de la Vendimia: "Ciudad de origen y sueños"

Así se llamó la hermosa fiesta de la Vendimia 2024 producida por la secretaría de Turismo, Cultura y Relaciones Internacionales, con guion y dirección de Laura Fuertes y arreglos musicales de Mario Galván. Fueron 13 cuadros los que dibujaron una emocionante noche que contó con la presencia de los elencos municipales oficiales y vocacionales de danza, y artistas locales seleccionados por casting.

Se destacó, asimismo, el gran papel de la Orquesta de la Ciudad, que con su presentación en vivo puso ritmo a diferentes cuadros.En total, la puesta en escena estuvo a cargo de 200 personas.

image.png

“Ciudad de origen y sueños” recorrió el origen ancestral con destino fundacional; el germen criollo con destino de cuyanía y proyección federal; las vertientes de los surcos que dan origen a la Vendimia para cumplir su mandato de vino y la proeza nacida de un sueño de libertad, con destino de epopeya.

La ciudad que fuimos, el vino mendocino, la arquitectura y el paisaje de la capital, los vecinos y turistas, el tango, la gastronomía, las generaciones que vienen y la convivencia ciudadana, fueron algunos de los temas por los que pasaron los 13 cuadros de la nueva Vendimia de la capital.

No faltó el ritmo, la emoción y la diversión, que traspasaron el escenario para llegar a un público atento y compenetrado con las diferentes presentaciones, las cuales poco a poco fueron contando la historia de “Ciudad de origen y sueños”.

image.png

Este año, el escenario tuvo dos sectores diferenciados. Por un lado la parte baja que, por su accesibilidad y cercanía con el público, estuvo destinada a bailarines. En tanto, la parte superior fue ocupada por los músicos de la Orquesta Municipal para una mayor visibilidad.

La escenografía representó el concepto de volver a la esencia para minimizar el uso de materiales industrializados y así brindar una estética natural. Contó con cinco estructuras en distintos niveles y soporte de tres pantallas led que sumaron 20 metros de ancho en total.

Fue una cálida noche, donde la Ciudad de Mendoza coronó como su reina a Agostina Saua Carrión quien el próximo 2 de marzo estará representando a la Capital Internacional del Vino en la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day