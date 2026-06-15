Feriado con movimiento: el centro mendocino no bajará sus persianas este lunes

Lo que hay que saber sobre la atención comercial durante el lunes feriado. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







Quienes planeen realizar compras o trámites durante el próximo feriado nacional del lunes 15 de junio podrán encontrar una amplia oferta comercial abierta en la Ciudad de Mendoza. Según informó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), la mayoría de los negocios atenderá al público.

Lejos de un centro vacío: así será la actividad comercial durante el feriado De acuerdo con un relevamiento realizado entre sus asociados, alrededor del 80% de los comercios del centro capitalino confirmó que abrirá sus puertas durante el feriado en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Desde la entidad empresaria señalaron que la actividad comercial se desarrollará con distintas modalidades. Mientras algunos locales trabajarán durante media jornada, otros mantendrán su horario habitual de atención, permitiendo que residentes y turistas puedan realizar compras con normalidad.

El dato refleja una tendencia que se repite en los últimos años en el centro de Mendoza, donde una parte importante del sector comercial opta por abrir durante los feriados para aprovechar el movimiento de personas y la presencia de visitantes en la capital.

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