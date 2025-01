Este 1 de enero comienza a regir la receta electrónica: cómo se implementa en Mendoza

Por un lado, la Resolución 5477/2024 publicada por la cartera que conduce Mario Lugones establece que los “ repositorios de recetas electrónicas o digitales deberán permitir el acceso a las recetas que almacenen por parte de cualquier farmacia del territorio nacional”. Por otro lado, el presidente de COFAM , Mario Valestra , explicó que no todas las farmacias podrán tener esta facilidad, por lo que todo indica que no habrá una implementación inmediata en la provincia .

“Si no tengo convenio, no tengo las claves de acceso que me permitan ingresar y ver qué ha prescrito el médico. Es decir, hay un montón de cuestiones técnicas que son inviables para que se hagan en la inmediatez”, expresa.

Para Valestra, la provincia “tiene que ir cambiando un montón de cuestiones. Por lo menos acá en Mendoza se adhiere la prescripción digital, es decir, se va avanzando en ese tema, pero no va a ser inmediato y tampoco a partir de enero”.

“Es imposible que del día para la noche, en lugares donde no hay conectividad o internet, se pueda adherir a esa ley y hacerla efectiva”, expresó el titular de COFAM.

En qué consiste la receta médica digital

Desde este miércoles, en todo el país se implementa la receta digital como única modalidad de prescripción de medicamentos. De esta forma, este trámite deberá realizarse a través de las plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS), según publica la agencia Noticias Argentinas,

Las plataformas verificarán que los profesionales de salud estén inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y almacenarán las recetas emitidas en repositorios virtuales que funcionarán como nexo con las farmacias permitiendo que éstas últimas puedan acceder a ellas para la dispensa de los medicamentos cuando el paciente los requiera.

Esto permitirá que las personas sólo tengan que acercarse a las farmacias con su DNI y/o credencial para requerir la medicación indicada por el profesional.

Además, los repositorios deberán cumplir con protocolos técnicos y administrativos que contemplen la alta disponibilidad y que garanticen el almacenamiento de las recetas durante el período establecido por la normativa.

Esto requiere sólidos mecanismos de respaldo y recuperación de información frente a eventuales fallas o incidentes y garanticen el resguardo de los derechos de los pacientes.

Asimismo, aquellas recetas emitas en papel antes del 31 de diciembre de este año podrán ser utilizadas dentro de su período de vigencia habitual.

Requisitos de validez de la receta electrónica

La receta electrónica o digital debe cumplir los siguientes requisitos:

Identificación del médico o profesional de la salud: nombre, matrícula, profesión, especialidad, domicilio.

Código de barra.

Identificación del paciente: nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI, sexo.

Medicamento: identificado por su nombre genérico o denominación común internacional. Debe indicar: presentación, forma farmacéutica y cantidad unidades.

Puede contener el nombre comercial del medicamento.

Diagnóstico.

Fecha de emisión.

Firma digital profesional.

