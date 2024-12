Esperanza hecha realidad: 57 viviendas entregadas en Las Heras por la Cooperativa Adolfo Calle

entrega de viviendas.jpg La Cooperativa Adolfo Calle entregó 57 viviendas en el barrio Adolfo Calle del departamento de Las Heras. Gentileza: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, cuentan con tanque elevado, calefón solar y termotanque, carpintería de aluminio en ventanas, cielorraso de roca de yeso. Es importante destacar que poseen instalación de gas preparada para gas envasado y para una futura red de gas natural.

entrega de viviendas.jpg Es importante destacar que poseen instalación de gas preparada para gas envasado y para una futura red de gas natural. Gentileza: Prensa Gobierno de Mendoza

Marcelo Nuñez, tesorero de la Cooperativa señaló que “hemos realizado seis barrios en total con más de 250 viviendas”. “Después de un sacrificio arduo de parte de la Cooperativa y de todos los socios, pudimos concluir la entrega”.

Embed

También hizo referencia a los proyectos que tienen hacia el futuro como Cooperativa: “ Vamos a desarrollar un proyecto nuevo ubicado en calle Azcuénaga y Antártica Argentina a metros de calle Olascoaga”.

Embed - LA COOPERATIVA ADOLFO CALLE ENTREGÓ 51 VIVIENDAS

Por otro lado, Daniela Navarría, vecina del barrio Adolfo Calle 5 demostró su felicidad tras recibir la entrega de su casa propia. “Hace muchos años que estamos esperando, estamos muy felices con los vecinos”.

También hizo énfasis en el trabajo que realizó la Cooperativa para que cada vecino pueda obtener su propiedad: “Con cooperativas es la forma en que uno puede llegar a tener lo propio. Son casas muy lindas y tienen todas las comodidades”, afirmó.

Cooperativa Adolfo Calle

La Cooperativa Adolfo Calle es una entidad que se enfoca en la construcción y administración de viviendas y se encuentra ubicada en el departamento de Las Heras en la calle Avellaneda Este 32, de la localidad de Panquehua. Además, la Cooperativa es miembro de la Federación de Cooperativas de Viviendas Integradas de Mendoza (FECOVIM).

image.png

En cuanto a proyectos específicos, se encuentra una obra de 57 viviendas pronta a entregar en calle Lamadrid y 3 de febrero, como parte del Plan Mendoza Construye. Tiene una trayectoria de más de 250 viviendas construidas en 5 barrios, lo que demuestra su compromiso con la comunidad y su capacidad para llevar a cabo proyectos de gran envergadura.

Es una entidad que no tiene denuncias alguna y siempre ha cumplido con sus asociados resolviendo la problemática habitacional y entregando viviendas y NO lotes con servicios.

La palabra de Alfredo Cornejo tras la entrega de las 57 viviendas

El Gobernador resaltó el trabajo realizado por la Cooperativa, el municipio y el IPV. “Queríamos estar presentes y entregarlo cuanto antes. Se ha trabajado con mucha colaboración de la cooperativa en materia de gestión, también del municipio y fundamentalmente del IPV, que se cargó al hombro la gestión para poder terminar con los problemas de servicio, con los errores que se cometieron en el camino, con las trabas innecesarias. Eso ya lo superamos y aquí estamos entregándolo. Es un motivo de celebración para las familias, pero les aseguro que también es para el Gobierno”.

También te puede interesar: Más de 40 productores recibieron un anticipo del Fondo Compensador Agrícola

Cornejo sostuvo que el acto era una gran oportunidad para hablarle no solo a los adjudicatarios, sino también a muchos mendocinos que también están esperando la vivienda propia. “El costo de construir una vivienda es un costo altísimo para el cual 9 de cada 10 mendocinos si no tienen un financiamiento adecuado del Estado no pueden acceder a la vivienda propia. La mayoría de los mendocinos, que no nacieron en una cuna de oro, necesitan un crédito generoso para construir una vivienda de este tipo y hay distintas modalidades en la que hemos intentado ir construyendo viviendas.

entrega de viviendas.jpg Cornejo aseguró que "es un motivo de celebración para las familias, pero les aseguro que también es para el Gobierno”. Gentileza: Prensa Gobierno de Mendoza

Por otro lado, el Gobernador destacó que la obra pública en Mendoza no ha parado. “A pesar de que el Gobierno Nacional paró la obra pública, nosotros no la hemos detenido en ningún momento, y pueden dar fe de eso las empresas constructoras y este barrio en particular que hemos terminado. Así pretendemos seguir trabajando y si la economía se estabiliza, Mendoza está preparada para crecer y hacer más viviendas”, resaltó.