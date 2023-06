Escándalo en la NBA: "Tengo videos de sexo", dijo la supuesta amante de un jugador

Los New Orleans Pelicans, de la NBA , están evaluando traspasar a la figura de su equipo, Zion Williamson , después del conflicto amoroso del que es protagonista. Todo comenzó cuando el pívot hizo oficial que está esperando un hijo con su pareja y una actriz porno, su supuesta amante, lo salió a cruzar en redes sociales .

16636787133360.0.jpg

"Lo de Zion es algo real, con toda una subtrama. Alguien en quien confío me dijo que no será jugador de los Pelicans el jueves", indicó el periodista Bill Simmons, creador de la prestigiosa revista The Ringer, sobre los rumores de un posible traspaso del jugador debido a esta situación.