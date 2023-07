Es cuidacoches y todos los sábados cocina y reparte comida en una plaza de Guaymallén

“Yo iba a la Iglesia y veía mucha hipocresía en el sentido de que escuchaban y hablaban sobre un amor que no ponían en práctica. Un día, no hace mucho tiempo, una chica me dijo: ¿no tenés frío, no necesitás un par de zapatillas?, porque me vio así (mangas cortas y ojotas) y lo que se me ocurrió preguntarle fue si ella creía en Dios, y me dijo que no y pese a que ella no quería hablar de tema porque no le interesaba, estaba poniendo en práctica todo lo que escuchamos y leemos en la Biblia, por ejemplo. Le dije que siguiera por ese camino porque aunque ella no compartiera mi fe, estaba haciendo mucho más que quienes la comparten y eso es lo que tiene valor” , contó Miguel.

De la palabra a la acción o sobre la palabra y la acción

Miguel cuida autos en las calles aledañas a la Clínica Santa Rosa, de Guaymallén, la zona por donde además, vive con su esposa. Tienen tres hijos y una hija. “Dos de ellos son kinesiólogos, el otro pasó hace un ratito en auto con mi nieta, la fue a buscar a la escuela y con nosotros vive nuestra hija adolescente”, sumó.

miguel chavez, situacion de calle, comedor.jpg Miguel dedica buena parte de su vida a ayudar a quienes lo necesitan. Foto: Yemel Fil

“No soy millonario, soy cuidacoches hace 20 años, trabajo de lunes a sábado de 8 a 21 y hace casi una década que preparamos la comida y la llevamos a la plaza. Fue muy loco como surgió eso porque a mí me había conmovido mucho esta película y un día estaba regresando en bicicleta con mercadería. En eso, una señora me ve y me pide algo y yo tenía en el fondo de una de las bolsas y le dije que en ese momento no le podía dar. Llegué a mi casa y saqué todo rápido y me puse a calcular a qué altura ya iría caminando la señora. Salí y fui hacia la plaza San José, la encontré y le entregué lo que me había pedido y fue allí cuando sentí la voz de Dios que me decía que eso era lo que tenía que hacer y, a partir de ese momento, comencé a entregar raciones en ese lugar. Antes, recorríamos las calles entregando sanguchitos tipo hamburguesas, a veces, llegábamos hasta el Hospital Central”, explicó Miguel.

Así, cada sábado, lleva comida y bebida a la plaza. Normalmente, comienza a cocinar a las 9 de la mañana y llega al punto de encuentro alrededor de las 14hs. “Un día, un muchacho pasó, vio lo que hacía, conversamos y poco después me regaló ollas y otros utensilios. Fue increíble, era todo lo que necesitaba y más para poder seguir cocinando y aumentar la cantidad”, expresó.

A la mayoría de las personas que se acercan a la plaza ubicada en calles Pellegrini y Bandera de Los Andes ya las conoce pero eso no significa que, de vez en cuando, se sumen algunas más: el boca a boca se encarga de contar sobre lo que hace Miguel sin pedir absolutamente nada a cambio. Y no solamente entrega comida sino que les deja un mensaje. "Solamente, les recuerdo que vengo de parte de Dios y que traten siempre de ayudar a otras personas, de multiplicar las buenas acciones, con llegarle a uno, para mí es suficiente. Es lo que hago y seguiré haciendo".

En las próximas dos semanas, Miguel no estará como cada sábado en la plaza: viajará a Bolivia para asistir a su suegra que está enferma. “Tiene úlceras, van a tener que operarla, siempre le digo que hay que tener fe. Yo también tengo una y los médicos de aquí de la clínica siempre me dicen que me haga ver porque puede empeorar pero yo no siento dolor, ni frío, yo tengo mucha fe y no me siento solo, todo será como Dios quiera que sea, mientras tanto y mientras pueda, voy a seguir trabajando y ayudando a quienes lo necesiten”, cerró.