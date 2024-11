Entre el cuidado y la demonización: estos son los sí y los no al usar protector solar

El protector solar es el mayor aliado para combatir el cáncer de piel y otras enfermedades que pueden producirse por el sol. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el protector solar no es una pared: los rayos igualmente pasan. Por este motivo resulta fundamental renovarlo.

"En general, el protector solar se debe usar cada dos o tres horas durante las horas de exposición. Si uno está dentro de la casa y no tiene patologías, no tiene cáncer de piel, melasma, manchas, ni ninguna otra enfermedad que esté relacionada con el sol o con la luz UV, no hace falta estar con el protector solar dentro de la casa todo el día", explicó la Dra. Florencia Suárez Módica (Mat. 8030), especialista en dermatología general de niños y adultos, así como quirúrgica y estética.