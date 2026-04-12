12 de abril de 2026
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Enfermedad respiratoria

Enfermedad respiratoria: Mendoza, entre las provincias con más sospechas de tos convulsa

El Boletín Epidemiológico Nacional indica que en el inicio del 2026, Mendoza tuvo 58 notificaciones de esta enfermedad respiratoria. Instan a la vacunación.

Enfermedad respiratoria: Mendoza, entre las provincias con más sospechas de tos convulsa.

Enfermedad respiratoria: Mendoza, entre las provincias con más sospechas de tos convulsa.

 Por Natalia Mantineo

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Dirección de Epidemiología de la Nación, la provincia de Mendoza acumuló un total de 58 notificaciones de coqueluche o tos convulsa, una enfermedad respiratoria muy contagiosa que afecta principalmente a menores de dos años. Salud insta a la vacunación.

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tos convulsa
Enfermedad respiratoria: Mendoza ha registrrado casi 60 casos sospechosos en lo que va del 2026.

Enfermedad respiratoria: Mendoza ha registrrado casi 60 casos sospechosos en lo que va del 2026.

Enfermedad respiratoria: vigilancia frente a incidencia

El informe nacional permite realizar un contraste en la actividad de vigilancia respecto al año anterior. Durante todo 2025, Mendoza registró apenas 18 casos confirmados de coqueluche; sin embargo, el dinamismo actual es distinto: en apenas dos meses y medio de 2026, la provincia suma 58 notificaciones de casos sospechosos.

Este volumen de sospechas no se interpreta como un brote descontrolado, sino como una respuesta proactiva del sistema de salud local que, ante la tendencia de crecimiento nacional, intensificó la búsqueda y el estudio de cuadros compatibles para evitar contagios graves.

Pese a que este medio intentó comunicarse con los responsables del área y no logró respuesta, se infiere que esta "vigilancia activa" en los centros asistenciales mendocinos busca identificar la bacteria (Bordetella pertussis) de manera temprana para evitar su propagación hacia los grupos más vulnerables.

tos convulsa
Alerta por tos convulsa: el volumen de sospechas en Mendoza no se interpreta como un brote descontrolado.

Alerta por tos convulsa: el volumen de sospechas en Mendoza no se interpreta como un brote descontrolado.

Riesgos y prevención

La preocupación de las autoridades, reflejada en el Boletín, radica en la gravedad que esta enfermedad reviste para los lactantes.

Durante 2025, se reportaron 11 fallecimientos por coqueluche en Argentina, todos correspondientes a niños menores de dos años. Los especialistas advierten que los adultos y adolescentes suelen ser los principales transmisores, ya que en ellos la enfermedad se manifiesta con síntomas leves que pueden confundirse con un resfrío común.

Ante este panorama, las autoridades han reforzado el llamado a completar los esquemas de vacunación. La estrategia clave sigue siendo la inmunización de las personas gestantes a partir de la semana 20 con la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa), lo que garantiza el traspaso de anticuerpos al recién nacido.

tos convulsa vacuna
Las autoridades piden reforzar los esquemas de vacunación.

Las autoridades piden reforzar los esquemas de vacunación.

Asimismo, se recuerda que las dosis de los 2, 4, 6 y 15-18 meses, junto con los refuerzos al ingreso escolar y a los 11 años, son obligatorias y se encuentran disponibles de manera gratuita en todos los vacunatorios y centros de salud de la provincia.

Con el sistema de alerta encendido, la prevención mediante la vacuna se consolida como la única herramienta efectiva para contener el avance de la enfermedad en territorio mendocino.

boletin epidemiologico nacional

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