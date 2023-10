En Mendoza aseguran que el comercio este lunes trabajará con normalidad

" Son muy pocos los comercios que no van a abrir, contados con los dedos de las manos. El resto, todos van a trabajar. Creo que lo importante acá es no generar pánico social", expresó Adrián Alin, titular de la Cámara Empresarial de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza a Sitio Andino .

Cotillón, cumpleaños, descartables, casa venta, comercios, casa segal calle godoy cruz Elecciones 2023: en Mendoza aseguran que el comercio trabajará con normalidad Foto: Cristian Lozano

La contracara la llevan algunos comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires, quienes consultados por diversos medios de comunicación aseguraron que no venderían sus productos, al menos hasta el próximo martes. La decisión, a su vez, se acompañaba con el mensaje de sus proveedores, quienes puntualizaban que recién el martes o miércoles "tendrían precios".

En ese contexto, durante las últimas horas, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado sobre la paralización virtual de la actividad comercial e industrial.

“Cuando restan cuatro días para que se celebren las elecciones, la actividad comercial e industrial pyme se encuentra virtualmente paralizada en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No hay precios de referencia, no hay valores de reposición de mercadería y no hay acceso a insumos importados, lo que obliga a reducir las ventas a su mínima expresión".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFECOBAORG%2Fstatus%2F1714722126945468875&partner=&hide_thread=false Comunicado de prensa | A cuatro días de la elección presidencial, FECOBA advierte por virtual paralización del comercio y la industria pyme pic.twitter.com/7Fq3aIAVN2 — FECOBA (@FECOBAORG) October 18, 2023

Cuidar la paz social

Desde la Cecitys remarcaron la importancia de cuidar el humor social antes, durante y después de las elecciones. "Hay que ser conscientes de que algunos sectores la están pasando mal", dijo Adrián Alin.

En ese contexto, destacó que durante las últimas horas dialogó con el sector farmacéutico, quienes le expresaron que "hay grandes importadores que han acopiado mercadería y la mantienen retenida para especular". Para el titular de la Cecitys "es gravísimo que estén especulando con la salud de la gente, aunque es una tarea de control que debería los sectores gubernamental".

Pese a tal situación, la Cámara Empresarial de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza recomienda a los mendocinos "no salir corriendo a comprar porque esto genera más demanda y, por consecuente, un aumento en los precios".

También puede interesarte: Más control: cómo Aduana sigue la pista del dólar blue en Mendoza