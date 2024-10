El impacto de la muerte de una celebridad, ¿por qué nos afecta tanto?

En este caso, se trata de un artista que murió a los 31 años y que acompañó el crecimiento de miles de adolescentes que veían, primero, el programa The X Factor (El Factor X) y, luego, continuaron de cerca la maratónica carrera de One Direction (la boy band que conformó junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson).

Quienes están atentos de la carrera de un artista ahora tienen la particularidad de poder ser parte del día a día al tener la posibilidad de seguirlos en sus redes sociales, lo que genera una especie de vínculo y cercanía: "El 'amor' que sentimos forma parte de la idealización del personaje que construyen los famosos, entonces empezamos a identificarnos desde el ideal que esa figura representa".

"Este cariño, esta estima, hace que nosotros, personas "x", vivenciemos sus propias experiencias como cercanas, por lo tanto, está involucrado en algún tipo de afecto", esclareció Riccio.

"Este cariño, esta estima, hace que nosotros, personas "x", vivenciemos sus propias experiencias como cercanas, por lo tanto, está involucrado en algún tipo de afecto", esclareció Riccio.

Para dar a entender el punto, ejemplificó: "Estamos hablando de una situación sumamente trágica, pero un embarazo también puede ser sumamente significativo. El consumo de sustancias puede afectar para bien o para mal, porque los empezamos a entender como cercanos".

El artista: parte de nuestros momentos personales

En el caso de los artistas musicales, sus creaciones pueden ser incorporadas a nuestras vidas: "Elegimos la canción que ese artista interpretó o escribió para un momento especial de su vida y la adaptamos a la nuestra. Se la regalamos a alguien que queremos, forman parte de nuestras redes sociales y de nuestro cotidiano".

"Regalamos una canción de alguien que no nos conoce y pasa a ser la canción de mi hijo y mía, o de alguien y su pareja. El contenido que transmite y lo que significa en la vida personal, entonces esa canción pasa a ser parte de nuestra vida", agregó la licenciada en psicología.

El duelo: ¿es similar entre la pérdida de un familiar y un famoso?

La profesional de la salud, quien también practica la psicoterapia presencial y virtual, se refirió al duelo que sufren las personas frente a la muerte de un ser querido: "Hay toda una teoría vinculada a las emociones que vamos vivenciando, desde la negación, el enojo, la frustración, la angustia, la tristeza".

Y Riccio las ejemplificó con el caso del ex One Direction: "Me enteré que se murió Liam y la respuesta es de negación: ¿Cómo? No puede ser. Y luego googlearlo, buscar información, chequearlo porque es una situación que no puede ser real. Luego, algunas reacciones llevan al insulto y después a la frustración y buscar culpables o responsables con frases como "¿Cómo puede ser que esto le pasó? y ¿Cómo nadie se dio cuenta?".

"Es por eso que hay muchas personas que han salido a hablar en contra de la ex, se preguntan ¿Cómo no hizo nada?, es enojo también por parte de ese proceso y luego vendrá todo lo que genera angustia, pero es necesario aprender a vivir con esa ausencia" agregó la licenciada.

"Es por eso que hay muchas personas que han salido a hablar en contra de la ex, se preguntan ¿Cómo no hizo nada?, es enojo también por parte de ese proceso y luego vendrá todo lo que genera angustia, pero es necesario aprender a vivir con esa ausencia" agregó la licenciada.

La importancia de las redes de contención

En las situaciones complicadas de la vida a veces no tenemos las herramientas ni sabemos qué decir para ayudar a la persona afectada, sin embargo, Belén Riccio detalla: "Son fundamentales las redes de contención, la persona se sentirá acompañada y podrá superar el momento de tristeza y angustia con otras personas y no en la soledad".

Que nos validen emocionalmente es importante y trascendental en esos momentos Que nos validen emocionalmente es importante y trascendental en esos momentos

"El dolor frente a la sorpresa puede ser más grande que cuando fallece alguien mayor, porque en el segundo caso es previsible por la edad, por la salud, por la condición que presente esa persona. Cuando se produce por suicidio o un accidente es mucho más chocante" agregó.

Es tan sorpresivo que genera mayor impacto Es tan sorpresivo que genera mayor impacto

"Incluso hay personas que pueden atravesar una serie de síntomas similares al estrés postraumático porque quedas shockeado. Por ejemplo, un síntoma posible podría ser que la persona puede ir a un hotel y no asomarse a la ventana, o no salir nunca más al balcón por miedo. No quiere decir estrictamente que sea estrés postraumático, pero es parecido porque genera ese temor", concluyó la licenciada en psicología Belén Riccio.

Belén Riccio es licenciada en psicología recibida en la Universidad del Aconcagua (matrícula 3.244), magíster en mindfulness y, además de atender particularmente, proporciona talleres, cursos y capacitaciones.