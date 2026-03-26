El Hospital Notti se quedó sin reservas de sangre y lanzó un desesperado pedido de donantes.

El Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti atraviesa una situación compleja debido a la baja significativa en sus reservas de sangre, situación que se replica en varios nosocomios provinciales y nacionales. Desde el hospital pediátrico informaron que la necesidad es urgente y apelan a la toma de conciencia y la solidaridad de los mendocinos.
Frente a este panorama, el titular del Centro Regional de Hemoterapia, Pedro Ruiz, advirtió que "Mendoza busca normalizar el stock tras una baja estacional en la recolección".
Por este motivo, se convoca a la población a acercarse para garantizar que todos los pacientes puedan continuar con sus tratamientos y cirugías programadas sin interrupciones.
"Si bien actualmente se han retomado los operativos en territorio -con una frecuencia de tres a cuatro colectas semanales-, los fines de semana largos y feriados puente representan un nuevo desafío logístico, especialmente para el mantenimiento de las plaquetas, que tienen un vencimiento de apenas cinco días", explicó el funcionario.
La problemática que no sólo afecta a Mendoza, sino a varios nosocomios del país, llevó a que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación lanzaron una campaña en hospitales nacionales para promover la donación voluntaria y habitual de sangre.
A nivel nacional, el sector público registra por año 750.000 donaciones de sangre efectivas, de ese total, el 43% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 57% son donantes de reposición.