El Hospital Notti se quedó sin reservas de sangre y lanzó un desesperado pedido de donantes.

El Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti atraviesa una situación compleja debido a la baja significativa en sus reservas de sangre , situación que se replica en varios nosocomios provinciales y nacionales. Desde el hospital pediátrico informaron que la necesidad es urgente y apelan a la toma de conciencia y la solidaridad de los mendocinos.

Si bien la convocatoria es general para todos los grupos, las autoridades hicieron especial hincapié en la búsqueda de donantes del factor O negativo (O-) , ya que son varios los niños que se encuentran internados con ese grupo y factor, entre ellas, la nena de 11 años que fue baleada en Godoy Cruz y que está próxima a someterse a una nueva cirugía .

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Desde el hospital recordaron que "la sangre no se puede fabricar" y que la única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria.

Hospital Pediátrico Humberto Notti: solicitan urgente la donación de sangre de todos los grupos y factor.

Bajo la premisa de que un familiar, un amigo o cualquier ciudadano podría necesitarla en un momento crítico, instan a no esperar a una emergencia personal para acercarse a colaborar.

Guía para el donante: requisitos y horarios

Para quienes deseen colaborar, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Notti recibe donantes de lunes a viernes, en horario de 7.30 a 10.30.

Identificación: es obligatorio presentarse con el DNI.

Edad y peso: tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kg.

Estado de salud: sentirse bien al momento de la donación.

Alimentación: no asistir en ayunas. Se recomienda desayunar, pero evitando estrictamente el consumo de lácteos y alimentos con grasas.

Restricciones temporales: no haberse realizado tatuajes, piercings o cirugías en los últimos seis meses.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg Colecta de sangre desde el 12 de octubre en Guaymallén. Foto: Yemel Fil

El panorama en Mendoza y el país

Según detalló a Sitio Andino, durante enero y febrero el volumen de donantes descendió de un promedio de 1.500 mensuales a cifras cercanas a los 1.100, debido principalmente al receso universitario y la suspensión de colectas externas por las vacaciones.

Frente a este panorama, el titular del Centro Regional de Hemoterapia, Pedro Ruiz, advirtió que "Mendoza busca normalizar el stock tras una baja estacional en la recolección".

Por este motivo, se convoca a la población a acercarse para garantizar que todos los pacientes puedan continuar con sus tratamientos y cirugías programadas sin interrupciones.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg Pedro Ruiz, titular del Centro Regional de Hemoterapia. Foto: Yemel Fil

"Si bien actualmente se han retomado los operativos en territorio -con una frecuencia de tres a cuatro colectas semanales-, los fines de semana largos y feriados puente representan un nuevo desafío logístico, especialmente para el mantenimiento de las plaquetas, que tienen un vencimiento de apenas cinco días", explicó el funcionario.

colecta de sangre hospital notti donación donante hemoterapia 2.jpg

La problemática que no sólo afecta a Mendoza, sino a varios nosocomios del país, llevó a que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación lanzaron una campaña en hospitales nacionales para promover la donación voluntaria y habitual de sangre.

A nivel nacional, el sector público registra por año 750.000 donaciones de sangre efectivas, de ese total, el 43% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 57% son donantes de reposición.