26 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti

El Hospital Notti se quedó sin reservas de sangre y lanzó un desesperado pedido de donantes

Las autoridades del Hospital Notti advirtieron que el stock de sangre es crítico, especialmente del factor O negativo. Solicitan la solidaridad de la población.

El Hospital Notti se quedó sin reservas de sangre y lanzó un desesperado pedido de donantes.

El Hospital Notti se quedó sin reservas de sangre y lanzó un desesperado pedido de donantes.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti atraviesa una situación compleja debido a la baja significativa en sus reservas de sangre, situación que se replica en varios nosocomios provinciales y nacionales. Desde el hospital pediátrico informaron que la necesidad es urgente y apelan a la toma de conciencia y la solidaridad de los mendocinos.

Lee además
La menor permanece bajo monitoreo constante video

Cómo evoluciona la salud la nena baleada en Godoy Cruz tras una cirugía de alto riesgo
De los desvíos a la normalidad: Guaymallén recupera una arteria fundamental.

Obras en Guaymallén: habilitan una calle clave tras mejorar el entorno del Hospital Notti
colecta de sangre hospital notti donación donante hemoterapia 1.jpg
Hospital Pediátrico Humberto Notti: solicitan urgente la donación de sangre de todos los grupos y factor.

Hospital Pediátrico Humberto Notti: solicitan urgente la donación de sangre de todos los grupos y factor.

Hospital Pediátrico Humberto Notti: la sangre no tiene reemplazo

Desde el hospital recordaron que "la sangre no se puede fabricar" y que la única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria.

Bajo la premisa de que un familiar, un amigo o cualquier ciudadano podría necesitarla en un momento crítico, instan a no esperar a una emergencia personal para acercarse a colaborar.

Guía para el donante: requisitos y horarios

Para quienes deseen colaborar, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Notti recibe donantes de lunes a viernes, en horario de 7.30 a 10.30.

  • Identificación: es obligatorio presentarse con el DNI.

  • Edad y peso: tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kg.

  • Estado de salud: sentirse bien al momento de la donación.

  • Alimentación: no asistir en ayunas. Se recomienda desayunar, pero evitando estrictamente el consumo de lácteos y alimentos con grasas.

  • Restricciones temporales: no haberse realizado tatuajes, piercings o cirugías en los últimos seis meses.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg
Colecta de sangre desde el 12 de octubre en Guaymallén.

Colecta de sangre desde el 12 de octubre en Guaymallén.

El panorama en Mendoza y el país

Según detalló a Sitio Andino, durante enero y febrero el volumen de donantes descendió de un promedio de 1.500 mensuales a cifras cercanas a los 1.100, debido principalmente al receso universitario y la suspensión de colectas externas por las vacaciones.

Frente a este panorama, el titular del Centro Regional de Hemoterapia, Pedro Ruiz, advirtió que "Mendoza busca normalizar el stock tras una baja estacional en la recolección".

Por este motivo, se convoca a la población a acercarse para garantizar que todos los pacientes puedan continuar con sus tratamientos y cirugías programadas sin interrupciones.

hemoterapia, donación de sangre, donar sangre.jpg
Pedro Ruiz, titular del Centro Regional de Hemoterapia.

Pedro Ruiz, titular del Centro Regional de Hemoterapia.

"Si bien actualmente se han retomado los operativos en territorio -con una frecuencia de tres a cuatro colectas semanales-, los fines de semana largos y feriados puente representan un nuevo desafío logístico, especialmente para el mantenimiento de las plaquetas, que tienen un vencimiento de apenas cinco días", explicó el funcionario.

colecta de sangre hospital notti donación donante hemoterapia 2.jpg

La problemática que no sólo afecta a Mendoza, sino a varios nosocomios del país, llevó a que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación lanzaron una campaña en hospitales nacionales para promover la donación voluntaria y habitual de sangre.

A nivel nacional, el sector público registra por año 750.000 donaciones de sangre efectivas, de ese total, el 43% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 57% son donantes de reposición.

Temas
Seguí leyendo

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos

El Quini 6 dejó $266 millones: mirá de dónde es el afortunado

El Telekino acumula $750 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

En Mendoza, el Observatorio Pierre Auger que se volvió clave para la ciencia mundial

Aysam anunció un corte masivo de agua y estas son las zonas alcanzadas

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 26 de marzo

Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: el gesto que puede marcar la diferencia

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Mendoza tiene la estación de YPF que más combustible vende en toda Argentina

La estación de YPF en Mendoza que rompe récords en todo el país

Importante robo en plena Ciudad de Mendoza. 

Ahora en la Sexta Sección: otro importante robo en una casa

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia

Un caso que impacta: la dura historia detrás de la eutanasia de una joven de 25 años

La vicegobernadora volvió a generar polémica en redes sociales.

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"