25 de marzo de 2026
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Baleado

Cómo sigue la salud de la nena baleada en Godoy Cruz tras una cirugía de alto riesgo

La niña permanece internada en terapia intensiva en el hospital Notti tras ser baleada frente a su casa en Godoy Cruz. Qué dice el último parte médico.

La menor permanece bajo monitoreo constante

La menor permanece bajo monitoreo constante

Según informaron desde el centro de salud, la menor "evoluciona favorablemente y sin requerimiento de oxígeno", un dato alentador dentro de un cuadro que, por su complejidad, requiere seguimiento permanente. Los profesionales destacaron además que el bypass practicado (una cirugía de alto riesgo) muestra, hasta el momento, una evolución positiva.

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Mientras tanto, su madre y su hermana de 18 años permanecen alojadas en el hospital pediátrico a la espera de novedades médicas sobre su recuperación.

El ataque a tiros frente a su casa

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando la niña fue herida de arma de fuego frente a su vivienda. De acuerdo con el relato de su madre, todo comenzó cuando golpearon la puerta del domicilio y la menor salió a atender.

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Según informaron desde el centro de salud, la menor

Según informaron desde el centro de salud, la menor "evoluciona favorablemente y sin requerimiento de oxígeno"

Fue en ese momento cuando se produjeron los disparos. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en una mano y en uno de sus miembros inferiores, lo que motivó su traslado urgente al hospital, donde fue intervenida.

El desgarrador relato de su madre y una posible vinculación narco

"Le dieron cuatro tiros, tres en las piernas y uno en la mano. Le quisieron tirar en el cuerpo, en la cara y ella puso la mano, gritando que ya estaba", explicó, evidentemente angustiada, Johana, la madre de la pequeña baleada en Godoy Cruz.

La mujer también apuntó a una hipótesis que manejan los investigadores: el ataque podría estar vinculado a su expareja, padre de la niña. "Hace 10 años estoy separada. No sé nada de él", afirmó, en referencia al hombre que, según se investiga, habría sido el verdadero objetivo del ataque o una forma de amedrentamiento.

Embed - CONMOCIÓN POR UNA NENA BALEADA: RECIBIÓ 4 TIROS

"Golpearon la puerta dos veces. La segunda vez fue mas fuerte y cuando ella abre, le tiraron. Ella cayó al piso y le quisieron disparar en el cuerpo. Yo salí corriendo y cuando vieron esto, salieron. Afuera había mas niños, algunos amiguitos de mi hija", explicó Johana.

Ese sentido, agregó que la menor de edad quedó gravemente herida, tendida en el piso. “Mi hija se estaba desangrando y los vecinos me empezaron a ayudar para poder asistirla. Gracias a Dios alguien nos subió a una camioneta y la trajimos al hospital Lencinas, donde llamaron una ambulancia y nos trajeron al Noti”, contó la madre, quien agregó que recibió el llamado de la propia ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, para ponerse a su disposición.

El caso es investigado por la fiscalía de homicidios y por el momento no hay detenidos. Se cree que un grupo de sujetos atacó a la menor para amedrentar a su padre, un sujeto que está detenido y que estaría vinculado con una causa de drogas en la que están imputados varios presos y penitenciarios.

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