El funcionario mendocino que saca a la luz el "abuso" de las financieras.

"Los consumidores tienen problemas cada vez mas graves y no hay canales para poder avanzar. El sobreendeudamiento de los empleados públicos un caso grave en Mendoza", sostuvo y explicó que frente al "poco acceso a la banca pública, recurren a las financieras que tienen tasas elevadas, de hasta 1.000%. Hacen descuentos automáticos, llamadas a familiares y amigos los fines de semana y no tienen ningún tipo de control estatal y eso es gravísimo porque genera daños, es terrible y no hay respuestas".

"Hay muchas financieras online con tasas de hasta 1.000%, no tiene relación con nada. En Argentina tenemos inflación alta pero no ese porcentaje. Lo venden como una herramienta de accesibilidad financiera, pero están ´matando´, se entra por unos pesos y se terminan endeudando para siempre. Cada vez están más endeudados y cada vez hay que pedir más", reflejó respecto a la situación que viven quienes tienen deudas con estas instituciones.

"Hay un montón de motivos por los que la gente se endeuda y se entra a estos lugares, y cada vez es peor, no puede salir", señaló.

