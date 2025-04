El fenómeno de los sacerdotes streamers: "Venimos a romper la lógica de la fe"

A través de su canal en youtube "Bugueados" , que lanzaron hace unas semanas, se proponen " ofrecer un espacio fresco, que hable de Dios, pero que no sea bíblico, que no sea un discurso religioso así como apologético, duro, sino sobre todo que sea una conversación como de frontera , una conversación abierta sobre el tema, donde podamos ofrecer el mensaje de la fe", explicaorn en una nota con Sitio Andino.

"En algún punto tiene que ver con llegar tal vez a un público que es el más inaccesible, que es el de los jóvenes, hablar con un lenguaje más cercano, que le llegue", contó Abel.

"Por eso también el nombre Bugueado, que intentamos que no fuera un nombre religioso ni nada así, sino algo que se desprenda, más conectado con el mundo juvenil", agregó.

Esta dupla que ensambla con total naturalidad, surgió casi sin buscarlo y de casualidad; y desde ese momento empezó a rodar, con el objetivo de transmitir la idea de una iglesia "que no condene, que muestre otro rostro".

Si bien hay varios programas católicos en el universo de las redes, "todos tienen como este sesgo, no necesariamente condenatorio, pero sí como más específico, o enseñan de la Biblia, o el comentario del Evangelio, o la discusión con los evangélicos. De eso hay mucho, nosotros queremos este espacio así, y llegar a los jóvenes", comentó Román.

¿Desafío u oportunidad?

"Yo lo veo como una oportunidad. Es cierto que vivimos en un tiempo donde la relación o el vínculo con lo institucional está muy deteriorado en todos los ambientes. Los pibes hoy te lo dicen a menudo cuando vas a la Confirmación, cuando vas a un grupo de jóvenes o en un contexto misionero, te dicen ´si, yo creo en Jesús, yo rezo, tengo una relación personal con Jesús, pero bueno, tengo mis cositas con la Iglesia´", explicó Román.

"Yo lo veo como una oportunidad, porque ahí hay un espacio para ir. Nosotros, como curas, sentimos eso como una oportunidad, porque también nos desinstala, nos saca de la comodidad de trabajar siempre con los mismos, con los que ya están convertidos -por ponerle un título-,con los que ya pertenecen. Eso es cómodo, es sencillo, es fácil. Sabemos cómo se hace. Esto es salir a la frontera. Y lo sentimos así, pero nos entusiasma", agregó Abel.

"Es una oportunidad para nosotros de renovarnos, de mostrar una Iglesia renovada, joven, no en el sentido de que solamente está con adolescentes, sino joven en sí misma, que se anima a hablar en el idioma y en el estilo que hoy está presente", sostuvo Abel.

" ¿A dónde queremos llegar? No lo sabemos. A donde Jesús quiera, porque en el fondo es esto, tenemos una buena noticia que comunicar, el rostro de un Dios y de una iglesia que es fraterna, que es cercana, y que se anima a hacer el intento de hablar en un lenguaje nuevo, bueno. Cuando Jesús nos envía, nos dice ´vayan a todos los rincones, vayan a todos lados", ese es nuestro objetivo.

Convivir con las críticas

"Creo que hay mucho prejuicio y desconocimiento. Entonces también lo que queremos mostrar es ´che, la Iglesia quizás no es lo que vos estás pensando´. Porque hay mucho desconocimiento también. Nos pasó, incluso ahora en los últimos programas, de tratar temas más complejos y que gente nos diga, ´ che, yo no sabía que la Iglesia estaba en esto o intentaba ayudar´. Y después tenemos esta otra pata: las críticas que pueden llegar a caer", explicó Román.

"Nosotros nos animamos, decimos lo que pensamos, no tenemos tanto miedo, pero es verdad que a veces te da como cierto temor de decir ´¿hasta dónde no meto la pata?´ porque esto queda grabado, esto se sube, uno no sabe hasta dónde llega y sabemos que hay sectores que pueden venir con críticas. Pero no estamos haciendo nada ajeno o contrario al Evangelio: estamos intentando ir a estos nuevos lugares donde consideramos que Jesús también iría, donde Jesús también estaría y mostrar el mensaje evangélico desde otro lugar", agregó.

"Francisco, el Papa, tiene un concepto que siempre ha sido luminoso para nosotros: que prefiere una iglesia accidentada, embarrada por estar en la realidad, que una iglesia que está esclerotizada por estar encerrada, una iglesia de sacrificio, una iglesia chiquita, no al tamaño de lo que Jesús la soñó", contó Abel.

"Si nos llegamos a equivocar, si escandalizamos a alguien, si herimos a alguien, ya sea porque manejamos un humor bastante particular entre los dos, o cometemos un error doctrinal, pediremos perdón porque es preferible pedir perdón que andar pidiendo permiso", señaló.

Además, aclaró que cuentan con la habilitación eclesial para hacer estos contenidos. "Nada de lo que nosotros hacemos como curas lo hacemos sin el ok de nuestro Padre Obispo. Nuestro servicio, nuestro ministerio, está unido al de él.

De qué hablan

"La idea inicial fue hablar de todo y de lo que la gente quisiera. La idea es siempre tocar algún tema de actualidad, algo de lo que se esté hablando y que toque a la gente. La idea también es hacer algo más random: hay uno de los videos en los que yo salgo jugando a los jueguitos, porque es mostrar también que el cura es normal, que es común, que también tiene una vida. En ese mismo programa me preguntaban si los curas tienen tiempo para ver series. Sí, y gracias a Dios que lo tenemos", contó Romás.

"Entonces vamos viendo qué es lo que se está escuchando o qué es lo que está haciendo ruido e interactuar con la gente. Después tuvimos otro programa donde hablábamos sobre un tópico y salió un video de casualidad, donde está una chica entregándole el pañuelo verde al Papa y a partir de eso hicimos un reel que tuvo muchísima repercusión. Entonces dijimos, ´bueno, hablemos sobre el aborto, pero no qué opina la Iglesia sobre el aborto, que lo sabemos todos, sino qué hace la Iglesia con la gente que ha abortado, darle una mirada distinta, una mirada cercana y una mirada que muestre el verdadero rostro de la Iglesia", explicó Román.

Qué es "bugueados"

"El nombre "Bugueados´, surgió porque tenía que ser un nombre que no sea el típico ´La cruz de Jesús´, lo de siempre. Bugueados tiene el concepto de "bug", que tiene varias aristas: tiene que ver con un error en el sistema y nosotros dijimos, ´bueno, es que queremos ser eso´".

"Hoy el catolicismo no es el sistema, no es la hegemonía, somos como una especie de virus para la cultura, pero en el mundo de hoy dijimos ´queremos iniciar una conversación que genere eso, que genere un error en el sistema, que cuestione a la persona y que la persona se quede ´che, pará, había otra cosa´ y se quede así como bugueado, como frezado, como ´algo me hizo un error, algo me hizo un clic´".