El exitoso Festival de música clásica por los caminos del vino llega a su fin

Las personas interesadas en conocer más detalles de la programación completa puede ingresar aquí.

image.png

Lo que pasó el jueves

Desde las 15, Antü Cuarteto de Flautas, integrado por Silvia Adriana Fredes, Laura Esther Burastero, Sabrina Paola Sala Micet y Mónica Elena Restom; se presentó en la Bodega Sur Huenten de Maipú y deleitó al público con su versatilidad musical interpretando obras desde Bach a Piazzola.

Una vez más el Festival llegó a San Juan con la presencia de autoridades y público general. Contó con la participación de Las solistas de los Andes, una orquesta de cámara de cuerdas conformada por once mujeres profesionales que tuvo su actuación en la Bodega Fabril, Alto Verde, de Pocito, San Juan.

La formación está integrada por, en Violín I: Indira González Oliva, Rosandry Graterol, Salma Auger y Sofía Acosta; en Violín II: Alexandra Carbajal, Alexandra Carrillo y Martina Muñoz. En Violas: Débora Toledo y Soanibeth Sevilla; en Violonchelo Clara Zupan y en Contrabajo: Laura Vicentela.

Por su parte, el Tríptico Ensamble, trío de trombones conformado por Miguel Cedeño en primer trombón, Carlos Federico Fiore en segundo trombón y Abel Manzotti en trombón bajo; se presentó en el marco excepcional de las Ruinas de San Francisco, patrimonio provincial que permanece bajo la custodia de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Interpretaron la Sonata Nro. 3 in D Minor de Johann Sebastian Bach, Firehorse de Verhelst Steven, Eaglehawk de Eric Ewasen, Bachy Things de Brian Lynn y Two Pieces for Three Trombones de Raymond Premru.

El Los Andes Memorial, de Godoy Cruz, recibió la propuesta “Paisajes Sonoros del Barroco”, a cargo del Cuarteto de Cuerdas Matices, conformado por: Violín 1, Sariah Michel Moreira Ramírez; Violín 2, Mirna Dolores Castillo; Viola, Jeli Sara Herrera Pimentel y Violonchelo, Matías Yael Pelli.

Promediando la tarde, Francisco Alonso ofreció un concierto de guitarra clásica latinoamericana y su exquisito repertorio abarcó las obras: Tres Danzas Rituales y Festivas, de Leo Brouwer; Suite Colombiana Nro 2, de Gentil Montaña y Dos Baladas, de Astor Piazzolla. Ocurrió en Huentala Wines, de Tupungato.

image.png

Continuando la jornada en el departamento del Valle de Uco, se presentó el Octeto Esloveno que integran David Bajda, como Tenor 1º y Guitarrista; Ernesto Bajda y Andrés Smon, como tenores 1º; Antonio Stirn y Vladimiro Triep, tenores 2º; Matías Grintal y Pablo Smon, como barítonos; Lucas Smon, en bajo y Diego Bosquet, bajo y dirección. Este concierto tuvo lugar en la Bodega Chateau D´ Ancón.

En tanto que el Puesto del Indio, de Las Heras, recibió al Dúo Allegretto, clarinete y violoncello, que conforman Mariam y Carolina Speziale un conjunto que abarca un amplio repertorio de música clásica y latinoamericana, interpretando diversos géneros como folklore argentino, tango, cumbia, choros y más.

El Dúo del Sur, conformado por Juan Geredus en violonchelo y Leandro Riolobo en guitarra, ambos egresados de la Universidad Nacional de Cuyo. Presentaron un repertorio de obras para el formato violonchelo/guitarra como así también con arreglos propios, de obras de Piazzola, Villalobos y otros. Tuvo lugar en Selada Wines, de Guaymallén.

Una vez más, la Sala Roja de la Nave UNCuyo, recibió la propuesta “Vanguardias en Blanco y Negro”, con la participación de Alejandra Saez en piano solista y Otras Vibras, integrado por Patricia Fredes en vibráfono y percusión, y Gorgias Sánchez en clarinete y clarinete Bajo y Gustavo Richter en piano. Pusieron énfasis en la incorporación de los diversos géneros populares de nuestro continente de un modo refinado, haciendo gala a su vez de una rica sonoridad.

El cierre de la jornada del jueves tuvo lugar en el Teatro Independencia con la actuación del Coro Universitario de Mendoza, rindiendo un exquisito homenaje a Johann S. Bach y G.F. Häendel.

image.png

Festival de música clásica por los caminos del vino

Conciertos de este viernes 18 de abril

Hora: 12

Artistas: Vientos del Barroco Alemán, Zeffiro vientos antiguos

Lugar: Bodega Piattelli, Cobos 13710, Agrelo. Luján de Cuyo

Entrada: por canje

Hora: 18.30

Artista: Leonardo Pittella

Lugar: Bodega Anaia Wines. RP15 KM 34, Lujan Agrelo

Entrada: por canje

Hora: 19

Artista: Concierto de Guitarra Clásica Latinoamericana – Francisco Alonso

Lugar: Bodega Chaglasian winery and vineyards, Valentin Bianchi, 1600. San Rafael

Entrada: por canje

Hora: 19

Artistas: Cuarteto Ecos

Lugar: Planta Uno, Colón y Ceretti. Godoy Cruz

Entrada: por canje

Hora: 20

Artistas: La Cámara del Rey Luis, Vientos del Plata.

Lugar: Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano Guiñazú” Casa Fader, San Martín 3651, Drummond. Luján de Cuyo

Entrada: por canje

Hora: 20.30

Artistas: Leandro Quiroga & Ramiro Galigniana, dúo de violín y piano. Dúo Cancino-Cutuli, flauta y piano. Franco Martino, piano solista.

Lugar: Centro Artístico y Cultural Cristóforo Colombo, Tomba 246. Godoy Cruz

Entrada: por canje

Hora: 20.30

Artistas: Trío Ganem – Lopez Mac Kenzie – Almada: Música para flauta, viola y guitarra

Lugar: ECA 9 de Julio y Gutiérrez. Ciudad de Mendoza

Entrada: por canje