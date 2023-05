El duro descargo de Martín Liberman por su escrache viral

No sean como Martin Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero. pic.twitter.com/KMKUCOfBlk

"Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí, donde por varios meses no me respondieron nada" , expresó Liberman en su descargo.

Además, señaló que los heladeros tuvieron "la oportunidad perfecta de rectificar el error o dar una explicación y no lo hicieron". "Como no me respondieron hasta el día de hoy, decidí compartir la foto del helado", agregó.

Embed

Frente a la polémica viral, Martín Liberman se justificó y afirmó ser "un cliente insatisfecho que pagó por su helado y lo recibió en malas condiciones".

Por último, cuestionó la decisión de la empresa de hacer público el caso y concluyó: "Es más fácil editar conversaciones 'privadas' de hace un año que asumir un mal servicio".