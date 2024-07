El dramático relato de los camioneros que esperan para cruzar a Chile

Ruta 40 Sigue la espera y el malestar: miles de camiones aún no han podido cruzar a Chile

También te puede interesar: Sigue la espera y el malestar: miles de camiones aún no han podido cruzar a Chile

El dramático testimonio de los camioneros que aún no pueden cruzar a Chile

En una línea similar, uno de los camioneros que se encuentra apostado en la provincia detalló que "el problema acá, aparentemente, es de coordinación entre un país y otro, porque nosotros prácticamente podríamos haber pasado jueves o viernes de la semana pasada. Nos decían que estaba todo cortado, que había nieve y cuando pasamos estaba seco. Yo hace 24 años cruzo la cordillera, habían sacado la nieve el día anterior”.

Al respecto de lo que sucede en los puntos de contención, el conductor expresó que las autoridades le “echan la culpa a la gente de Portillo por el centro de esquí que inauguraron, al coordinador de aquel lado, al coordinador del otro. Lo de todos los años siempre, ese verso”.

Asimismo, otra de las problemáticas que enfrentan los miles de conductores afectados es la económica. “Es caro de este lado. La gente de Uspallata, quienes andan vendiendo acá su mercadería, es caro”, expresó el conductor, a la vez que puntualizó que los sanitarios de la aduana son “precarios” y que bañarse en el lugar cuesta entre 4000 y 5000 pesos.

Camiones, ruta, camiones varados, paso internacional, camioneros.jpg Camioneros a la espera de cruzar a Chile. Foto: Yemel Fil

El destrato y la preocupación por la salud

Sobre el protocolo que implementa el gobierno en Alta Montaña para el cruce a Chile, el entrevistado precisó que no hay “cambios para mejor”. “Pasamos el domingo a las 12:30, 13:00 a la aduana y salimos a las 20:00 de la noche. Nos hicieron hacer una cola afuera de 200m, todos afuera. Metieron a 30 compañeros adentro y los tuvieron más de una hora sin documentar”.

En la espera para cruzar al país trasandino, la cual ya es de más de 20 días, los conductores presentaron complicaciones de salud e incluso se reportó la muerte de dos personas, uno de ellos de origen brasileño y el otro chileno. Ante esto, el camionero, natal de Junín, lamentó que “acá es para que a cualquiera les reviente el corazón”.

Además, precisó que la principal causa es “cómo te tratan”. “Realmente, no es un trato de persona a persona. Lamentablemente, uno es esclavo de ellos. Si vos tenés que quedarte ahí, te tenés que quedar".

“Esto es un peligro. Acá hay barrios cerca que son bastante delicados y nosotros vamos con carga que no es importante, pero ellos no saben si vos llevás carga importante. Entonces, no tienen un problema en romperte la lona o sacarte cosas del camión”, agregó otro conductor, quien concluyó que en lo que respecta al sistema “tienen que modificar todo”.

Embed - CRUCE A CHILE: EL PROTOCOLO NO MEJORA PROBLEMAS HISTÓRICOS

* Producción TVA Mendoza: Denia Gómez y Luis Vigazzola