Paso a Chile: desde Camioneros Unidos denuncian que se privilegia el cruce de 400 vehículos de Aprocam

En las últimas horas, se informó que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Con ello, los operativos de desconcentración de los camiones apostados en la provincia tiene luz verde. Sin embargo, el secretario de la Asociación Camioneros Unidos de Mendoza (Accum), Juan Tejada, denunció en diálogo radial con "Bien Nuestro" (Radio Andina), que no se está respetando lo acordado por los sindicatos con el Gobierno.

No obstante, al día siguiente, en horas de la madrugada, Aprocam -gremio presidido por Ricardo Squartini- emitió un comunicado en el que informaron que "sacarían" sus 400 camiones. “En Mendoza no hay 400 camiones, hay más de 5 mil esperando. Sin contar los que tenemos en la zona este”, expresó Tejada al respecto.

Y continuó: “El jefe a cargo de la Policía Vial, Javier López, hizo caso omiso a lo acordado en la reunión del día sábado, ya que dio lugar a Aprocam a sacar sus camiones”. Además, señaló que hicieron uso de la playa de la destilería la cual, por convenio del Gobierno y la intendencia de Luján, se había acordado que no se utilizaría por la falta de recursos, apuntó el secretario de Accum.

“Nosotros coincidimos, porque eso es cierto y elaboramos en conjunto distintos puntos preferentes para la comodidad de todos. Amén de eso, estamos en un tire y afloje porque Aprocam mandó a sacar a los camiones de transporte Messina, transporte Dibiagi, los transportes grandes, digamos. Y los otros ¿qué hacemos? No son solo transporte, son personas. Son vehículos impulsados por humanos”, expresó Tejada con indignación.

Camioneros varados en la Destilería Luján de Cuyo, paso libertadores cerrado por mal tiempo en alta montaña Desde Camioneros Unidos denuncian que se privilegia el cruce de 400 vehículos de Aprocam Foto: Cristian Lozano

Enojo de camioneros ante un complejo panorama: fallecimiento de colegas e incertidumbre por el cruce

Ante el dramático panorama que atravesaron los camioneros durante los últimos días, donde varios de ellos enfrentaron problemas de salud, frío e incluso se reportó el deceso de dos choferes, uno de nacionalidad brasileña (Fernando Guccioni Sousa Vieira) y otro oriundo de Chile, los individuos afectados se enfrentan a la incertidumbre de qué ocurrirá en las próximas horas.

“El primer fallecido, Danilo, de nacionalidad chilena, falleció por problemas cardíacos. Lamentablemente, uno no sabe cuándo le va a tocar. Respecto del colega brasileño, lo único que hace la gente es expresarse mal en lugar de asesorarse de la correcta situación. Tenemos mucha escasez de médicos, de ambulancias. Es un trabajo constante desde Accum con Gendarmería, con la Coordinación del Paso Cristo Redentor, a cargo de José Báscolo, con el ministerio... Es un trabajo constante el que se realiza para poder alertar cualquier tipo de emergencia”, puntualizó el camionero.

Ahora, también hay otra falencia: los compromisos acordados con el Gobierno y no realizados, reiteró el secretario de Accum. En esta línea, precisó que la urgencia primordial en este momento es “que se respete a los ciudadanos”.

Tejada precisó que necesitan que “Aprocam o el señor Squartini tomen consciencia de que no son solo sus 400 camiones. Ellos son una entidad del transporte, nada más. No un respaldo. Lo que pasa es que han perdido credibilidad, al igual que el sindicato, como ven que Accum va realizando, va gestionando, meten palitos en la rueda. Y, lamentablemente, están perjudicando a la gente que lleva más de 20 días parada, esperando y pasando necesidad y frío, no a la asociación”.

Y reiteró su pedido de que sean “razonables, que sean ubicados y conscientes al momento de actuar. Queremos que se haga y se lleve a cabo lo que se había acordado el sábado pasado, previo a la apertura del Paso Internacional”.

Camioneros en desacuerdo con Aprocam por falta de representación

Por otro lado, Tejada apuntó que están en contra del gremio que congrega a los camioneros porque nunca los representó.

“Un sindicato debe velar por el afiliado, debe respaldarlo, no aprovecharse ni atropellarlos. No es buscarlo en los momentos en que a le hace falta. Esto debe ser una constante”, detalló. Asimismo, recordó que cuando Accum hizo tres ceses de actividades, “en ningún momento salió a quemar una goma, a pegarle a un compañero, a prender fuego o a cortar las calles. Al contrario, se dejaron habilitados todos los pasos, todos los ingresos. El que quería circular lo podía hacer libremente. Todo lo opuesto a un gremio o un sindicato. Hay muchas maneras de hacer un reclamo”, completó.

Tensión y amenazas en el Paso a Chile

Según manifestó Juan Tejada, secretario de Accum, la situación actual en el paso a Chile es “bastante complicada”. En lo relativo al cruce, instancia en la que denuncian privilegios hacia 400 camiones de Aprocam, el conductor precisó que “han metido gente que debería esperar a salir, por ejemplo, mañana. El otro sector que tendría que haber subido es el de la YPF de Mercosur, y no lo ha hecho”.

“Todo lo que se está recibiendo en este momento de parte de Squartini y quienes lo acompañan, porque no tienen un sector sino que lo acompañan por distintos tipos de accidentes o incidentes que pueden llegar a surgir, son amenazas”, reveló Tejada.

Y completó contundente: “Es más, hasta del mismo comisario hemos recibido amenazas de que vamos a ser detenidos. No hay ningún problema con ser detenido, pero tráiganme la causa justa, tráiganme la orden de un juez para desalojarme. Hasta estos momentos hemos tenido inconvenientes” de esa índole.

Paso Internacional a Chile habilitado tras 18 días de cierre

Este lunes el Paso Internacional Los Libertadores y Cristo Redentor quedaron habilitados para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, precisaron las autoridades del sistema. La apertura surge luego de que el paso permaneciera cerrado por casi 20 días debido a las malas condiciones climáticas en Alta Montaña.

Según informaron las autoridades del sistema integrado, los horarios de apertura serán de 09:00 a 21:00 horas, con corte de circulación en Uspallata a las 19:00 de Argentina y en Guardia Vieja a las 18:00 de Chile.

Asimismo, se advierte a los conductores que planifiquen su viaje previendo el estado del Paso Internacional, al transitabilidad de la Ruta Nacional 7 y las condiciones meteorológicas de Alta Montaña.