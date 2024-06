La bronca de camioneros con autoridades chilenas por el Paso Internacional Los Libertadores

Las imágenes de turistas chilenos subiendo a la zona de Portillo, muy cerca del Paso Internacional Los Libertadores , fueron la gota que culminó con la paciencia de camioneros. Tras 17 días cerrada la principal arteria que conecta a Chile y a Argentina por vía terrestre, aseguraron que no los dejan cruzar por peligro de avalanchas. Sin embargo, los turistas sí pueden transitar. Piden la intervención de Cancillería .

"Ya llevamos dos o tres días en el que Chile dice que no se habilita el Paso por las pruebas que tiene que hacer el Ejército por avalanchas. Ayer a las 21.30 nos comunican que el paso se habilita y todos estaban un poco revolucionados. A las 22.20 nos pasan un comunicado que dice que las pruebas de avalancha no habían salido positivas por lo que no se iba a habilitar el cruce", explicó Ricardo Squartini, presidente de Aprocam.