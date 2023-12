El 2023 cierra con 8 femicidios en Mendoza: adónde acudir en casos de violencia

“Se hacen muchas evaluaciones, y en la gran cantidad de los casos cuando hicimos la presentación de los cinco años desde la apertura de la unidad fiscal de la Dirección de Enlace Institucional y de trabajar las políticas de género dentro del MPF advertimos que de todos estos femicidios que habían sucedido del 2018 al 2021, las denuncias por los hechos violentos que habían sucedido con anterioridad no superaban el 11% 12%. Esto no quiere decir que no hayan existido, porque quizás la víctima no denunció, pero luego surgen de los contextos y de los demás testimonios de familiares, vecinos o testigos que dan cuenta del contexto en el que vivía esa mujer”, sumó la letrada.

Rosana Dottori, mesa de enlace institucional, femicidios, ministerio publico fiscal.jpg Rosana Dottori, a cargo de la cargo de la Dirección de Enlace Institucional del MPF. Foto: Yemel Fil

Los motivos por los que una mujer no denuncia lo que está viviendo pueden ser muchos y variados y no están para ser juzgados. A veces, el miedo, por no saber a quién acudir, por el entorno en el que viven o los tipos de violencias de las que son víctimas- por mencionar tres posibles escenarios, entre muchos otros- impiden que comuniquen lo que está pasando.

En caso de necesitar información o asesoramiento, hay distintas vías de comunicación a las que puede recurrir tanto la víctima como alguna persona que esté al tanto de una situación de violencia hacia alguna mujer.

WhatsApp: 2616-864-287

Teléfono fijo: 3487-589. 3487-589

Línea 144

Comisarías cercanas o 911 ante un hecho en ejecución

Dirección de Enlace Institucional (DEI) del MPF, ubicado en el Polo Judicial (Plantamura y Atahualpa (al oeste de la Unidad Penal II, San Felipe, en la Ciudad de Mendoza)

“Este dispositivo (DEI), desde el año 2018, al primer semestre de este año, ha recibido alrededor de 13.255 atenciones, distribuidas entre consultas de personas o de instituciones que nos hacen referir a determinadas personas, porque justamente es eso, es la articulación desde el Ministerio Público Fiscal con la comunidad. Ante cualquier duda, consulta, se puede pedir información, también en la página web del MPF”, indicó Dottori.