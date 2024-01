Dura situación turística en El Nihuil por la falta de electricidad

Y agregó: "Aparte no solamente tenemos el problema en esas horas, sino que para que el servicio funcione normalmente, por ejemplo el del agua, estamos hablando de una importante cantidad de horas al día. Al pasar tantas horas sin agua, se nos vacían las cisternas, los tanques y volver a recuperar el agua en todo el pueblo nos lleva fácil 24 horas, y hay barrios que pasan dos o tres días sin agua. Cuando recuperamos todos el servicio, se vuelve a cortar y volvemos de nuevo al proceso de inicio".

Salinas aseguró que "ya no saben cómo manejarlo".

En este sentido, el delegado municipal destacó que durante la jornada del jueves, "los puestitos de heladería perdieron toda la mercadería porque perdieron la cadena de frío". Este viernes, la situación en la zona sigue siendo la misma.

San Rafael - Constantes cortes de energía eléctrica en El Nihuil

"El mes de enero es donde más complicado estamos. Lo peor de todo es que no tenemos comunicado de la empresa que nos diga, no sé, se está arreglando la línea, o se va a cortar la luz de tal hora a tal hora, entonces uno toma las precauciones. Pero no sabemos nada. Cuando llamamos a Edemsa lo único que nos dicen es que están trabajando en la zona, pero nos atiende una computadora y no sabemos cuál es el problema", dijo.

"No se nos informa nada, nos cortan la luz prácticamente todos los días y se torna insoportable el corte para todo el pueblo, para los clubes de la zona. Es un corte total, en todo el pueblo".

La respuesta de Edemsa

Sitio Andino se comunicó con la empresa para conocer cuál es el problema que afecta en El Nihuil, Club de Pescadores y alrededores. La respuesta oficial indicó que durante el 31 de diciembre hubo caída de rayos. Sin embargo, minutos más tarde, aseguraron que "es un problema ajeno a Edemsa".

"Hay una falla en jurisdicción del Generador, aguas arriba de Edemsa". Frente a ese contexto, destacan que quien debe responder sobre el tema es Pampa Energía.

"No es nuestra la falla, no podemos hablar por otra empresa", dijeron.

Y agregaron: "Edemsa lamenta las molestias, pero aclara que no tiene responsabilidad por tratarse de un problema en el sector de generación hidroeléctrica".

El delegado municipal ante la falta de respuestas concretas, expresó: "Tenemos el lago que explota de agua, hay obras municipales que han cambiado prácticamente todo, instalaciones de cloacas, y que tengamos este problema ahora, la verdad es que te tira todo para atrás".

Consultado por TVA sobre la temporada en El Nihuil, Salinas expresó: "Nosotros no teníamos el lago en condiciones desde el 2003. Ahora está que explota de turismo".

Por su parte, desde El Nihuil aseguraron que los vecinos presentarán un reclamo a Edemsa para conocer los motivos del reiterativo corte de luz.