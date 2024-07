Dramático: su hija es electrodependiente y debe pagar más de $300 mil de luz

La llegada del nuevo gobierno nacional y su avance en el recorte de subsidios afectó a la economía de millones de familias argentinas. Si bien algunas aún logran sostenerse frente a los aumentos en las tarifas, otras ya no resisten más. Una mamá maipucina relató cómo impactó la quita de subsidio en la electricidad , pese a ser electrodependientes.

Si bien durante algún tiempo las familias usuarias de este subsidio eran beneficiadas con la totalidad del pago de la boleta de electricidad, debido a que necesitan el servicio para sobrevivir, desde hace un mes el mismo no fue renovado .

"En junio de la nada llegó la boleta y teníamos que pagar 320 mil pesos", dijo Anahí, una mamá maipucina, a Sitio Andino.

image.png

Hace tres años, Anahí tuvo a Gema, su hija pequeña que desde los tres meses padece epilepsia, utiliza oxígeno y consume la leche a través de goteo. Bajo esa condición tiene un Certificado Único de Discapacidad que le permite acceder a una pensión. Pese a ello, debería reunir el cobro de dos meses para poder pagar la boleta de la luz.

"Gema cobra 190 mil pesos de pensión por mes. Tendría que juntar dos meses de la pensión para pagar un solo mes de luz. No quiero pagar cero pesos, pero tampoco puedo pagar $320 mil", explicó la maipucina.

Y continuó: "Si pago la luz no puedo comprarle sus pañales, la medicación que por ahí en el hospital no hay. Estoy eligiendo entre la salud de mi hija".

image.png

La mujer explicó que al ver la boleta de la luz comenzó a pensar en qué podía disminuir gastos, pero eso implicaba reducir la calidad de vida de sus hijos. "No puedo estar pensando que, si le aspiro las secreciones, no le puedo poner oxígeno porque consume muchísimo. Ella es oxígeno dependiente", sostuvo Anahí, quien a su vez explicó que "no está pasándole la leche por la bomba" para ahorrar en el consumo de energía.

Según explicó la mujer, la boleta de electricidad correspondiente al mes de mayo llegó con costo cero. Pero la boleta de junio venía con el impactante aumento. "Sabía que se quitaban los subsidios pero jamás imaginé que iba a tener que pagar ese monto", puntualizó.

Según indicó Anahí a Sitio Andino, si bien la quita de subsidio proviene desde el Gobierno Nacional, irá al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) en busca de una solución.

Boleta Electricidad cargos.png

