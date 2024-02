Dolor por los incendios en Chile: "Mucha gente no alcanzó a escapar"

"Ya no quedan focos de incendio, o por lo menos los más grandes ya no están, y más de 900 bomberos que trabajaron en la zona ya hicieron su retirada. Es impresionante", dijo Aguilera. "Ya no quedan focos de incendio, o por lo menos los más grandes ya no están, y más de 900 bomberos que trabajaron en la zona ya hicieron su retirada. Es impresionante", dijo Aguilera.

Respecto al origen de los incendios forestales el contraalmirante chileno Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional, afirmó en conversaciones radiales que habría "indicios" sobre una "planificación" respecto al origen y que recibieron denuncias de posibles intentos de incendios en algunos sitios donde se vieron "desconocidos".

incendio Chile 2024.jpg Foto: Reuters

"Ya se supo que los incendios son intencionales. En la parte de Peñuelas, Valparaiso, se detectaron cuatro focos que están en investigación, pero todo indica que serían intencionales. Es terrible lo que han hecho", dijo la mujer.

Y agregó angustiada: "Mucha gente no alcanzó a escapar y esa es una de las cosas que, de solo hablarlo me emociona y me provoca mucho impacto". Y agregó angustiada: "Mucha gente no alcanzó a escapar y esa es una de las cosas que, de solo hablarlo me emociona y me provoca mucho impacto".

Si bien aún no hay cifras oficiales sobre la cantidad de desaparecidos, Carla Aguilera destacó que son más de 370 las personas que siguen bajo los escombros porque "recién el domingo por la tarde empezaron a levantarse los cuerpos".

"Con la descomposición tan rápida de los cuerpos, había perros que se estaban comiendo los cadáveres", relató.

