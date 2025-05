Día de Star Wars: por qué se celebra hoy, 4 de mayo

Para su origen, debemos remontarnos al 4 de mayo de 1979. Tras el estreno de la primera película, el diario británico "London Evening News" publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase "May the Force be with you", traducido como " que la fuerza te acompañe".