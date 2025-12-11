Día Nacional del Tango: por qué se celebra hoy, 11 de diciembre

Cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango , una efeméride que honra este género musical y baile emblemático de Argentina. En esta nota, te contamos el hecho histórico que dio origen a esta fecha y su relevancia cultural.

El 11 de diciembre fue establecido como el Día Nacional del Tango para rendir homenaje a dos grandes figuras del género : el cantante Carlos Gardel y el compositor Julio de Caro . Ambos, reconocidos mundialmente por su influencia en la popularización del tango, jugaron un papel clave en la expansión de este estilo musical más allá de las fronteras de Argentina, dotándolo de una relevancia internacional.

La propuesta de crear esta fecha surgió en 1965 , cuando el compositor Ben Molar sugirió rendir tributo a Gardel y De Caro, quienes casualmente compartían la misma fecha de nacimiento. Aunque la iniciativa fue presentada ante la Secretaría de Cultura, no fue hasta 12 años después que se oficializó esta celebración.

Así, cada 11 de diciembre, músicos y bailarines de todo el país se suman a la celebración del Día Nacional del Tango , con eventos y manifestaciones artísticas en diversas ciudades de Argentina.

Qué es el tango

El tango es un género musical que nació de la fusión de varias tradiciones como la habanera, la milonga, la polca y el tango andaluz. En sus primeros tiempos, no fue bien recibido por las clases altas ni por la Iglesia, pero con el tiempo ganó aceptación.

A principios del siglo XX, sus composiciones más emblemáticas comenzaron a surgir, marcando el inicio de su consolidación como uno de los géneros musicales más populares y trascendentales a nivel mundial.

