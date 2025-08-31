Efemérides

Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto

Cada 31 de agosto se conmemora el Día de la Obstetricia y la Embarazada. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto

Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 31 de agosto se conmemora el Día de la Obstetricia y la Embarazada. Esta efeméride, fue establecida con el objetivo de homenajear al patrono católico de las obstétricas, parturientas y embarazadas. A continuación, te contamos todo lo que debés saber de esta fecha.

Obstetricia, Embarazada (2)
Por qué se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada

Por qué se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada

Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto

El 31 de agosto fue elegido como el Día de la Obstetricia y la Embarazada en conmemoración del fallecimiento de San Ramón Nonato, ocurrido en 1240. Este religioso mercedario español, patrón de las obstétricas, parturientas y embarazadas, fue extraído del útero de su madre por cesárea después de que ella falleciera, lo que le otorgó un lugar destacado en la historia de la obstetricia.

Lee además
Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causa estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

En Argentina, esta fecha busca resaltar el rol fundamental de las parteras y parteros en el cuidado de la mujer embarazada y el bebé recién nacido, subrayando su aporte esencial en el proceso de embarazo, parto y puerperio.

Qué es la obstetricia: funciones y responsabilidades

La obstetricia es una especialidad médica que acompaña a las mujeres en todas las etapas de la maternidad, brindando atención integral. Además de la asistencia médica, se enfoca en ofrecer apoyo psicológico y social, ya que la relación humana y el acompañamiento emocional son tan cruciales como la experiencia profesional en este proceso tan único y especial.

Algunas de las principales tareas de un profesional en obstetricia incluyen:

  • Seguimiento y controles prenatales en embarazos de bajo riesgo
  • Preparación integral de la futura madre para el parto
  • Examen y evaluación del recién nacido
  • Facilitar el apego con el bebé
  • Apoyar y fomentar la lactancia materna
  • Asesoramiento sobre crianza temprana
  • Seguimiento y cuidado de la mujer y del recién nacido luego del parto
  • Asesoramiento y educación para la salud sexual y reproductiva / Diainternacionalde y Argentina.gob

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 31 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 31 de agosto

Temporal de nieve en Malargüe con hasta 60 centímetros acumulados en algunas zonas

Tras las lluvias de este sábado, continúa el mal tiempo este domingo

Cortan la Ruta 7 por intensas nevadas, lluvias y bancos de niebla

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

El Nihuil se cubrió de nieve: las mejores postales de una jornada marcada por las lluvias

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Las Más Leídas

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas
Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Te Puede Interesar

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causa estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Por Celeste Funes
Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Por Sitio Andino Policiales
Diferentes rutas de Mendoza se encuentran cortadas o intransitables por el temporal.
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 31 de agosto

Por Celeste Funes