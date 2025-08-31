Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto

Cada 31 de agosto se conmemora el Día de la Obstetricia y la Embarazada. Esta efeméride, fue establecida con el objetivo de homenajear al patrono católico de las obstétricas, parturientas y embarazadas. A continuación, te contamos todo lo que debés saber de esta fecha.

Obstetricia, Embarazada (2) Por qué se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada Día de la Obstetricia y la Embarazada: por qué se celebra cada 31 de agosto El 31 de agosto fue elegido como el Día de la Obstetricia y la Embarazada en conmemoración del fallecimiento de San Ramón Nonato, ocurrido en 1240. Este religioso mercedario español, patrón de las obstétricas, parturientas y embarazadas, fue extraído del útero de su madre por cesárea después de que ella falleciera, lo que le otorgó un lugar destacado en la historia de la obstetricia.

En Argentina, esta fecha busca resaltar el rol fundamental de las parteras y parteros en el cuidado de la mujer embarazada y el bebé recién nacido, subrayando su aporte esencial en el proceso de embarazo, parto y puerperio.

Qué es la obstetricia: funciones y responsabilidades La obstetricia es una especialidad médica que acompaña a las mujeres en todas las etapas de la maternidad, brindando atención integral. Además de la asistencia médica, se enfoca en ofrecer apoyo psicológico y social, ya que la relación humana y el acompañamiento emocional son tan cruciales como la experiencia profesional en este proceso tan único y especial.

Algunas de las principales tareas de un profesional en obstetricia incluyen: Seguimiento y controles prenatales en embarazos de bajo riesgo

Preparación integral de la futura madre para el parto

Examen y evaluación del recién nacido

Facilitar el apego con el bebé

Apoyar y fomentar la lactancia materna

Asesoramiento sobre crianza temprana

Seguimiento y cuidado de la mujer y del recién nacido luego del parto

