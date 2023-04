Día Internacional del Perro de Asistencia: ¿cómo trabajan?

Y continuó: “Por ejemplo, ahora le estamos entrenando un perro a una mamá que tuvo un accidente cuando regresaba de sus vacaciones. Era una persona sin ninguna discapacidad que tras este episodio quedó cuadripléjica, lo único que puede mover es la cabeza. Ella misma me comenta que este perro que va a acompañarla será fantástico para su vida porque dejaría de tener que pedirle todo a su familia algo que emocionalmente también se ha convertido en una carga. Me contó que la semana pasada no pudo hacer sus terapias porque no tenía quién le abriera la puerta, algo tan básico pero tan vital para ella. Entonces, cuando estos perros llegan a esas casas tienen un impacto tan positivo que les cambia rotundamente la vida, ayudan no sólo desde la compañía sino también para salir de casa o recibir a un profesional”.

Institucional Bocalan Argentina

Los perros de asistencia no solamente ayudan a personas con alguna discapacidad física: también colaboran enormemente en que, por ejemplo, los niños/as con autismo y sus familias puedan realizar varias actividades que quizás antes no podían o que dejaron de hacer porque no pueden estar en un espacio público o con mucho ruido.

“Al no poder tolerar esto, los padres dejan de salir, no van a cumpleaños ni a comer afuera, tampoco viajan, a todo es no. Entonces, estos perros vienen a ayudar a esas familias a recuperar o a tener un acceso a una vida un poco más inclusiva, un poco más independiente. Además, son seres vivos que más allá de tener un entrenamiento específico, dan amor y compañía. Así, el vínculo se vuelve fuerte y es muy importante”, señaló Zaide. “Es un combo integral donde hay un ser vivo con el cual nos vinculamos y que a su vez, colabora para que esa vida sea más independiente y autónoma”.

Los servicios de los perros de asistencia

“Depende del tipo de asistencia que necesite una persona, el perro tendrá distintas funciones. Por ejemplo, el perro de servicio para personas con movilidad reducida, prenden luces, abren puertas, saben tomar alguna prenda de ropa, colaboran en la transferencia de la silla de rueda a la cama. Incluso, pueden abrir cajones, traer objetos, encender las luces”, explicó la psicomotricista y directora de Bocalán.

Perros de asistencia, perro guia.jpg

“Hay otras situaciones como en las que la persona tiene un grado de dependencia alto y gracias a la colaboración del perro, su vida se vuelve más independiente. En el caso de los niños/as con autismo, los perros se entrenan para extinguir, por ejemplo, las conductas de fuga. Muchos niños dentro de la condición del espectro autista tienen comportamientos o conductas de fuga, es decir, salen a la calle y se sueltan, no reconocen el semáforo, no respetan una consigna que les digan que se queden quietos. Esto puede terminar en un accidente porque pueden escapar y lastimarse, ha sucedido. Para sus papás y mamás esto genera un estrés y un temor muy grandes por lo que dejan de salir o lo hacen con menor frecuencia”, indicó.

Y destacó: “Los perros de asistencia entonces colaboran para que los niños/as puedan transitar situaciones de estimulación sensorial muy alta de manera más amigable. Además, los ayuda a conciliar o mantener el sueño y pueden descansar tranquilos en sus camas. Así, las familias no sólo pierden miedo sino que, además, recuperan un poco de intimidad”.

¿Cuáles son las razas ideales y cuánto duran los entrenamientos?

Bocalán fue la primera entidad de Argentina en convertirse en miembros de ADI (Assistance Dogs International) que regula a todas las ONGs que entrenan perros de asistencia de manera internacional.

“Cada escuela trabaja con los perros que cree que son más adecuados o más aptos. Nosotros seguimos lineamientos internacionales. Actualmente, el labrador y el golden retriever son perros que, por la funcionalidad y por el tipo de temperamento que brinda su genética, resultan muy aptos para el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Esto no significa que no se utilicen o hayan utilizado otras razas porque según el tipo de servicio o de ayuda que ese perro va a realizar, se van a necesitar características temperamentales y funcionalidades diferentes. Para lo que hacemos nosotros, estos perros van muy bien”, explicó Zaide.

Perros de asistencia, perro guia.jpg

En cuanto a los entrenamientos, “todo el proceso previo a la entrega de un perro de asistencia dura dos años, contando desde el momento en el que se selecciona hasta que llega a cumplir con el estándar que se necesita. En Argentina, ya hemos entregado aproximadamente 45 perros de asistencia que colaboran con la vida diaria de muchas personas”.

Más sobre Bocalán

Bocalán es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja hace 11 años en Argentina. La única filial funciona en Capital Federal. “Sí colaboramos y trabajamos con otros espacios y entregamos perros en otras provincias, en Mendoza, por ejemplo, tenemos dos perros de asistencia nuestros”, contó Zaide.

Bocalán Argentina es la única entidad en Latinoamérica que es miembro de DOGS Assistance International, la entidad que nuclea a todas organizaciones a nivel mundial. Trabajan sin fines de lucro con la colaboración de algunos sponsors y donantes. Se ayudar mensualmente o por única vez, en este link hay más información al respecto.