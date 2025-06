Día del Trabajador del Estado en Argentina: la historia detrás del 27 de junio

Esta fecha fue establecida por el Congreso Nacional en 2013 mediante la Ley 26.876, que declara el 27 de junio como día no laborable para los trabajadores estatales del país.

Adorni anunció que se eliminó el feriado por el Día del Empleado Público en Argentina

El miércoles pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno de Javier Milei eliminó el asueto de este 27 de junio por el Día del Trabajador del Estado. La medida se oficializó mediante un decreto que se publicó en el Boletín Oficial.

“El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático ni gozar de privilegios que el trabajador privado no tiene”, afirmó.

También remarcó que este día no laborable se paga con los impuestos de todos los contribuyentes, y que la eliminación del asueto busca igualar condiciones con el resto de los trabajadores del país.

La Justicia suspendió la eliminación del Día del Trabajador Estatal

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 suspendió en las últimas horas la eliminación del Día del Trabajador Estatal que había dispuesto el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida.

La Justicia suspendió provisionalmente los efectos del DNU “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, al dejar sin efecto la eliminación que había decretado el Gobierno.

Qué pasará con el asueto por el día del empleado público en Mendoza

A pesar de la eliminación que el presidente Javier Milei hizo del asueto del Día del Trabajador del Estado, el gobernador Alfredo Cornejo, decidió mantenerlo para los empleados públicos provinciales, por lo que en Mendoza se respetará la jornada no laborable.

"En la provincia no impacta en nada esta decisión del presidente", aseguraron a SITIO ANDINO desde la Casa de Gobierno, por lo que el asueto previsto para hoy alcanza a todos los trabajadores que se desempeñan en la Administración Central y que no tenían –hasta la fecha de la sanción de la ley– un día de celebración especial en el calendario anual, tal como lo establece la Ley 8570/13, declarándose el día como no laborable.

Las áreas que tendrán asueto

Defensa del Consumidor Subsecretaría de Trabajo

Administración Tributaria de Mendoza (ATM)

Dirección de Personas Jurídicas

Secretaría de Cultura

Ministerio de Hacienda y Finanzas

Todos aquellos organismos que no cuentan con un día especial de celebración.

Otros organismos que trabajarán normalmente