Día del Perro Callejero: el trabajo de "Perros de la Plaza Independencia" y cómo ayudar

“El objetivo del grupo es dar asistencia a los perritos que aparecen en la zona de la plaza Independencia y alrededores, porque suelen irse al parque Central, al Cívico, al San Martín o, incluso, a la Terminal de ómnibus, no se quedan quietitos. Por eso, es importante tener personas en toda la zona del centro para monitorearlos y rastrearlos y de ahí la relevancia que tomó el grupo cuando empezamos a identificar los perros, ya habíamos buscado muchas formas y nada funcionaba hasta que decidimos colocarles un collar con un precinto que indica un número de teléfono para que, si el perrito se aleja o le pasa algo, tengan la forma de avisarnos y así salimos al rescate”, sumó.

Las tareas del grupo del que forma parte Virginia entonces son: monitorear, asistir, recuperar, castrar, vacunar y darles una familia. “En los años que llevamos, hemos rescatado a un montón de perros, muchos de los cuales estaban viejitos o estaban enfermos, también a perras preñadas, en celo. Si bien, pudimos dar varios en adopción, aún tenemos muchos buscando un hogar, en situación de calle. Lo bueno es que el grupo ha alcanzado tanta repercusión que tenemos ojos en toda la ciudad, entonces a través del collar o a través del grupo y las publicaciones sabemos por dónde se mueven nuestros perritos y asistirlos. Esa es la historia del grupo aunque puedo pasar horas hablando de esto”, agregó, contenta.

El equipo de PPI no solamente trabaja en la zona céntrica de Mendoza. Si bien, este es el foco principal, también han rescatado perros y perras de zonas de Guaymallén, Las Heras, “si está en nuestras posibilidades, los rescatamos”, apuntó.

¿Por qué es importante identificar a los perros de la calle y qué impacto tiene en sus vidas?

“Nosotras hacemos mucho énfasis en el tema de la identificación, es algo fundamental, y no solo para los perritos en situación de calle, sino también para los animales de la casa: pasarían muchas cosas menos, habría menos publicaciones de perros y gatos perdidos si la gente tomara conciencia sobre la importancia de identificarlos, es fundamental que tengan una chapita o un collar siempre con un número de teléfono de contacto. Eso es primordial, y nosotros nos abocamos mucho a difundir este mensaje porque un collar con chapitas de identificación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del perro en situación de calle o del perro en de casa en caso de que por cualquier eventualidad, se pierda”, resaltó Ávila.

Y agregó: “Una clara muestra de esto es la historia de Tiger. Él estaba identificado cuando mordió el petardo que lo lastimó severamente, nos avisaron e hicimos una movida para poder cubrir los gastos de su atención y primera cirugía, porque si necesitan una intervención quirúrgica o un tratamiento se lo lleva a tránsito o a una guardería, una vez que se recuperan, se los vacuna, castra y se los publica en el grupo para conseguirles la adopción y hay mucho apoyo no sólo de nuestros seguidores en Facebook sino también de la ciudadanía en general”.

El impacto del trabajo de identificación y seguimiento de estos perritos no sólo se ha podido ver en situaciones graves como la que vivió Tiger sino también en pequeños grandes detalles que han adoptado muchas personas: “En el centro, por ejemplo, hay muchos bares, cafeterías y restaurantes que colocan todos los días un platito con alimento, un tarrito con agua. Algunos los dejan ingresar en los comercios y los dejan descansar (porque soportan todas las inclemencias de la intemperie) y los asisten”, expresó Virginia.

“Muchas de nosotras, trabajamos en la ciudad y hacemos rondas por la plaza y los alimentamos, les damos agua, revisamos si están bien. Muchas veces, hemos encontrado a perritos que no habíamos visto antes, que están perdidos, inmediatamente damos difusión, esto es fundamental. Por eso, el grupo tiene tanta importancia porque en varias ocasiones han aparecido perritos de Carrodilla, de Las Heras y que han llegado al centro, otros que son de otras zonas de Capital, que se han desorientado y han llegado al centro. Gracias- una vez más- a la difusión, hemos podido encontrar a sus familias que van a buscarlos y la alegría del reencuentro es enorme”, sumó.

“Durante la cuarentena, logramos reducir bastante la cantidad de perros en situación de calle en la zona de la Plaza Independencia y alrededores. La gente fue muy solidaria, mucha gente se ofreció como hogar de tránsito para que no estuvieran solos y a la intemperie. En esa época del aislamiento, no había ningún movimiento en el centro y estaban solos, no nos dejaban salir a asistirlos. Fue cuando la gente abrió su corazón, su hogar y los resguardó. Muchos de ellos no volvieron a la situación de calle, algunos están en adopción y siguen en tránsito y nosotros los continuamos asistiendo con alimento, atención veterinaria y desparasitación, por ejemplo”.

Cómo ayudar a Perros de la Plaza Independencia

El grupo PPI no recibe ningún tipo de ayuda por parte de los municipios aunque en el caso de la Municipalidad de Mendoza, hacen uso del móvil veterinario, de castraciones. “Ese el único servicio que tenemos. No tenemos apoyo de la Provincia, ni comunas, ni nada, el Estado, en general, está ausente. Todo lo que nosotras hacemos es porque recibimos donaciones particulares, porque tenemos alcancías en locales, porque hacemos rifas, ferias americanas; también a través del emprendimiento de la venta de accesorios, venta de chalecos, con eso nos solventamos alimentos, medicamentos, cirugías y todo lo que necesitan los perros una vez que son rescatados”, explicó Virginia.

Si querés unirte y/o colaborar con PPI, podés hacerlo a través de la página de Facebook, donde hay información sobre perritos perdidos, en tránsito que buscan una familia o que necesitan algún tipo de asistencia. También, las personas interesadas pueden comunicarse a los siguientes números de teléfono: 2616578322 - 2615692026

“Siempre pedimos a la gente que ayude en su zona, en su comunidad: que cuide a los perritos comunitarios, que los asista, que lleve a castrar, que les arme una casita, es decir, que repliquen el trabajo que hacemos nosotros en otros lugares. Es importante que la gente se involucre, entre todos/as podemos mejorar sus vidas, no cuesta mucho y para ellos es un montón”, cerró la voluntaria.