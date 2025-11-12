De qué murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, comunicó a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de Dylan, el perro de raza collie que lo acompañó durante su gestión como mandatario. En un extenso mensaje, Fernández destacó que su mascota le brindó “una amistad incondicional”, mientras pasaba sus últimos días en el barrio porteño de Puerto Madero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Fernandez (@alferdezok) Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: cuáles fueron las causas Este miércoles por la tarde, el expresidente compartió una publicación dedicada a su perro, donde confirmó su muerte: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado ”, comenzó el emotivo mensaje.

Aunque no se precisaron las causas del fallecimiento de Dylan -nombre elegido en homenaje al compositor estadounidense Bob Dylan-, el mensaje sugiere que padecía complicaciones de salud desde hacía varios meses, lo que dificultaba su movilidad: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”.

En los últimos días, el perro vivía junto al exmandatario en Puerto Madero y contaba con un paseador que lo sacaba a diario.

“Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”, concluyó Fernández.