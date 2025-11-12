12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Tristeza

De qué murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el expresidente confirmó la triste noticia durante la tarde: “Fuiste parte de mi vida”, expresó.

De qué murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

De qué murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Por Sitio Andino Sociedad

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, comunicó a través de su cuenta de Instagram el fallecimiento de Dylan, el perro de raza collie que lo acompañó durante su gestión como mandatario. En un extenso mensaje, Fernández destacó que su mascota le brindó “una amistad incondicional”, mientras pasaba sus últimos días en el barrio porteño de Puerto Madero.

Embed

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: cuáles fueron las causas

Este miércoles por la tarde, el expresidente compartió una publicación dedicada a su perro, donde confirmó su muerte: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado ”, comenzó el emotivo mensaje.

Lee además
Ni miedo ni territorio: el verdadero motivo por el que tu perro ladra cuando tocan el timbre
Comportamiento canino

Ni miedo ni territorio: el verdadero motivo por el que tu perro ladra cuando tocan el timbre
Cuánto tiempo hay que sacar a pasear a tu perro por día según su edad y energía
Bienestar canino diario

Cuánto tiempo hay que sacar a pasear a tu perro por día según su edad y energía

Aunque no se precisaron las causas del fallecimiento de Dylan -nombre elegido en homenaje al compositor estadounidense Bob Dylan-, el mensaje sugiere que padecía complicaciones de salud desde hacía varios meses, lo que dificultaba su movilidad: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”.

En los últimos días, el perro vivía junto al exmandatario en Puerto Madero y contaba con un paseador que lo sacaba a diario.

Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”, concluyó Fernández.

Temas
Seguí leyendo

A pocos meses de su apertura, el Centro Veterinario de Maipú ya cambió la vida de cientos de familias

Mascota: descubrí cómo el juego mejora la calidad de vida de un perro anciano

Cómo poner límites a tu perro para fortalecer el respeto y la convivencia diaria

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Pinamar de noche: la vida nocturna en la costa atlántica

Noche de las heladerías en Mendoza: cuándo y quiénes participan

Padres mendocinos, en la mira por el bullying escolar: así será la nueva medida

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

LO QUE SE LEE AHORA
Noche de las heladerías en Mendoza: cuándo y quiénes participan
Fecha confirmada

Noche de las heladerías en Mendoza: cuándo y quiénes participan

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Se vienen góndolas llenas de alimentos importados
Mas permisividad

Desregulación de alimentos: el Gobierno levanta controles y acelera el ingreso de productos importados

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Te Puede Interesar

Los expedientes fueron girados al Senado.
Legislatura

Sin respaldo peronista, Diputados aprobó las dos leyes fiscales que acompañan al Presupuesto

Por Sitio Andino Política
Scott Bessent que Estados Unidos hizo un buen negocio financiero con Argentina.
Confesiones

El costo oculto del rescate: las confesiones del Tesoro de Estados Unidos sobre la ayuda a la Argentina

Por Marcelo López Álvarez
Las aviones están listas para operar y combatir celdas graniceras. video
Ya están las aviones

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales