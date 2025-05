Comenzar con un saludo íntimo o que identifique a la relación

Organizar previamente las ideas , para no perderse entre emociones.

, para no perderse entre emociones. Evitar largas descripciones que puedan agotar al lector.

que puedan agotar al lector. Cerrar con un resumen que refuerce el mensaje.

que refuerce el mensaje. Elegir el momento adecuado para entregar la carta, con respeto por el espacio personal.

carta de amor, 20 de mayo, efemérides (2).png Cuándo es el día de las cartas de amor: las romántica razón detrás de esta fecha

La carta de amor entre Sigmund Freud a Martha Bernays

Si bien Sigmund Freud pasó a la historia por su rigor intelectual y la complejidad de sus teorías, las cartas de amor de Sigmund Freud a Martha Bernays, su único y gran amor, revelan una faceta profundamente humana y sensible. Freud se enamoró perdidamente de Martha y le dedicó más de 1.500 cartas, más tarde la pareja se casaría y tendrían juntos 6 hijos.

Martha no solo fue su compañera de vida, sino también su inspiración emocional, su refugio y su destinataria más constante. Durante cuatro años de noviazgo, y luego a lo largo de toda una vida compartida, Freud volcó sus sentimientos en palabras cargadas de ternura, deseo y devoción.

Una de esas cartas, fechada en 1882, pertenece al primer año de una relación que atravesó décadas y desafíos, pero que nunca dejó de nutrirse del amor expresado a través de la escritura. En cada línea, Freud no solo se entrega como enamorado, sino también como alguien que comprendía, desde el alma, la fuerza transformadora del amor.

Mi preciosa y amada niña: Sabía que hasta que no te hubieses ido no podría darme cuenta realmente de toda mi felicidad vivida y también, ¡ay!, de todo lo perdido. No consigo aún tener una idea clara de lo nuestro, y si no tuviera delante mío esa hermosa cajita y tu retrato, temería que todo pudo haber sido solamente un dulce sueño del que no me gustaría despertar. […] Martha, mi dulce niña, de ti todos hablan con admiración, y a pesar de toda mi resistencia cautivaste mi corazón en nuestro primer encuentro. Es mía, mía la muchacha a quien temía cortejar y que llegó hacia mí con confianza, reforzando la fe en mi propio valor y me dio nuevas esperanzas y fuerzas para trabajar cuando más lo necesitaba. […] Mi querida y pequeña novia, si alguna vez dudé ante la posibilidad de unirnos para toda la vida, hoy no te dejaría separarte de mi lado aunque cayera sobre mí la mayor maldición y tuviese que cargar su peso sobre mis espaldas. […] Adiós, y no te olvides del desdichado al que hiciste tan increíblemente feliz. Tuyo, Sigmund.